Pembalap Asal Yogyakarta Beberkan Keunggulan Yamaha All New Aerox 155 Connected

BANJARMASINPOST.CO.ID, YOGYAKARTA – Pamor dan kualitas All New Aerox 155 Connected sebagai skutik sport (sport scooter) terbaik memang tidak perlu diragukan lagi.

Pasalnya, selain banyak digunakan oleh para biker berjiwa muda yang sporty, ternyata motor satu ini juga menjadi tunggangan utama bagi pembalap muda Yamaha Racing Indonesia, yaitu Galang Hendra Pratama dalam mendukung mobilitas sehari-hari di luar lintasan sirkuit.

Sebagai seorang pembalap yang berkompetisi di level kejuaraan dunia, Galang tentu sangat selektif dalam memilh motor yang sesuai dengan karakter dan kebutuhannya.

Dan menariknya, All New Aerox 155 Connected dinilai merupakan kendaraan yang tepat dalam memenuhi kebutuhan berkendara biker asal Yogyakarta tersebut.

pembalap muda Yamaha Racing Indonesia, Galang Hendra Pratama (Yamaha Indonesia)

Karena selain memiliki desain yang sangat sporty melalui kehadiran full fairing begaya aerodinamis yang memberikan kesan agresif dan maskulin, bagi Galang, All New Aerox 155 Connected ABS juga dinilai mudah untuk dimodifikasi menyesuaikan dengan perkembangan tren gaya hidup anak muda saat ini.

Tidak hanya dari segi desain, acungan jempol juga diberikan oleh Galang terhadap performa mesin dan kualitas handling yang dimiliki oleh motor.

Mesin Blue Core 155cc yang dilengkapi dengan teknologi Variable Valve Actuation (VVA) dinilai sukses memberikan torsi dan tenaga yang merata disetiap putaran mesin.

Bobot motor yang ringan dengan paduan ban bertapak lebar serta posisi berkendara yang tegap membuat All New Aerox 155 Connected ABS begitu lincah saat bermanuver.

“Selama di Indonesia ketika sedang libur balapan, sehari-hari saya selalu menggunakan All New Aerox 155 Connected untuk berpergian ke berbagai tempat. Banyak kelebihan yang membuat saya mantap memilih skutik ini. Disamping desainnya yang sporty menyerupai YZF-R6, All New Aerox 155 Connected ABS juga unggul dari segi performa dan handlingnya. Terakhir ketika saya touring ke Pantai Klayar, Pacitan lewat jalur Wonosari yang mayoritas perbukitan dan banyak cornering, kelincahan motor benar-benar terasa. Bannya yang lebar juga membuat grip ke aspal semakin maksimal. Akselerasi motor juga sangat terbantu dengan teknologi VVA, saya merasa sama sekali tidak ada power delay meskipun dijalanan menanjak. Menurut saya All New Aerox 155 Connected merupakan salah satu skutik dengan agility dan handling terbaik,” tambah Galang.

Fitur Canggih