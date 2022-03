Prediksi Susunan Pemain Man United vs Tottenham di Liga Inggris Live SCTV, Ronaldo Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Man United vs Tottenham di Liga Inggris, Minggu (13/3/2022) via Live Streaming Mola TV dan tayang via Siaran Langsung SCTV. Cristiano Ronaldo main.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Manchester United vs Tottenham Hotspurs hanya bisa via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tayang via Live Streaming SCTV karena free to air saja, mulai pukul 00.30 WIB.

Link Live Streaming Man United vs Tottenham bisa diakses via Live Streaming Mola TV dan bisa via Siaran Langsung SCTV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) Liga Inggris di artikel ini, Cristiano Ronaldo main.

Duel Manchester United vs Tottenham Hotspurs di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan bisa via Live Streaming SCTV karena hanya via Free to Air.

Baca juga: Jadwal Liga Inggris Siaran Langsung SCTV Pekan Ini, Man United vs Tottenham & Brighton vs Liverpool

Baca juga: Pioli Bingung Pilih Kessie atau Brahim Diaz untuk Laga AC Milan vs Empoli di Jadwal Liga Italia

MU arahan Ralf Rangnick baru saja tumbang 4-0 dalam Derby Manchester. Hasil minor itu membawa Iblis Merah turun ke peringkat 5 di klasemen Liga Inggris.

Usai menelah hasil minor, dua laga berat sudah menanti. Tottenham, calon lawan MU pekan ini, baru saja berpesta 5 gol tanpa balas ke gawang Everton. Setelah lawan Spurs, MU juga sudah ditunggu Atletico Madrid dalam laga 16 besar UCL leg kedua.

Dengan hasil yang mengecewakan baru-baru ini, Marcush Rashford dan rekan-rekan butuh berbenah untuk kembali ke performa maksimal.

Berpindah ke kubu seberang, Tottenham mengincar revans usai tumbang dari MU 0-3 pada laga kandang putaran pertama Liga Inggris musim ini. Kemenangan besar atas Everton baru-baru ini jadi modal berharga bagi skuad Antonio Conte. Apabila bisa mengunci poin penuh, The Lilywhites yang punya 45 poin berpotensi menggusur MU di peringkat 5 yang baru memiliki 47 poin.

Bagi gelandang MU, Nemanja Matic, kemenangan Iblis Merah atas Tottenham di putaran pertama sudah berlangsung lama. Situasinya kini berbeda karena Spurs sudah dibawahi pelatih baru, Conte, sementara MU kini sudah diasuh Ralf Rangnick.

"Kami harus lebih fokus sekarang karena, sejak itu, mereka mengubah manajer, kami juga mengubah manajer, jadi kami harus mengambil permainan ini sebagai tantangan baru," terang Matic via laman resmi MU.