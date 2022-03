Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Malam Ini Live SCTV Brighton vs Liverpool & MU vs Tottenham

Jadwal Liga Inggris via Siaran Langsung SCTV & Live Streaming Mola TV Ada Manchester United vs Tottenham & Brighton vs Liverpool

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Inggris pekan ini dimulai Sabtu (12/3/2022) hingga Selasa (15/3/2022) dan tayang via Live Streaming Mola TV dan Siaran Langsung SCTV. Ada Bigmatch Manchester United vs Tottenham, Brighton vs Liverpool, Chelsea vs Newcastle dan Crystal Palace vs Man City.

Beberapa laga Liga Inggris 2021-2022 pekan ke 29 menyuguhkan pertandingan menarik di antaranya Man United vs Tottenham Hotspur, Chelsea vs Newcastle United dan ditutup laga Crystal Palace vs Manchester City yang bisa diakses via Live Streaming TV Online Mola TV.

Sebagian laga di Jadwal Liga Inggris bisa diakses via Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming Mola TV. Ada Manchester United vs Tottenham, Brighton vs Liverpool, Chelsea vs Newcastle dan Crystal Palace vs Man City.

Duel Brighton vs Liverpool akan digelar Sabtu malam, disusul Bigmatch Man United vs Tottenham pada Minggu dinihari, lalu Minggu malam Chelsea vs Newcastle United dan Crystal Palace vs Manchester City pada Selasa pagi.

Laga menarik tersaji saat manchester United kedatangan tamunya Tottenham Hotspur di Stadion Old Trafford.

Kedua tim telah melihat pertandingan mereka menghasilkan banyak gol selama beberapa pekan terakhir.

Tiga laga terakhir Manchester United menghasilkan 11 gol.

Sementara itu, Spurs telah mencetak sembilan gol dalam dua pertandingan terakhir mereka.

Harry Kane telah kembali ke performa terbaiknya selama beberapa pekan terakhir.

Striker tersebut telah mencetak lima gol dalam empat pertandingan liga terakhirnya.