Prediksi Susunan Pemain Torino vs Inter Milan di Liga Italia Live RCTI, Lautaro Martinez Disiapkan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Torino vs Inter Milan di Liga Italia, Senin (14/2/2022) via Live Streaming Bein Sports 3 dan Live Streaming RCTI +. Lautaro Martinez main.

Nerazzurri menuju markas Torino usai tersingkir dari kompetisi Liga Champions. Dalam laga terbaru babak 16 besar UCL, Inter menang 1-0 di kandang Liverpool, tetapi kalah agregat gol 2-1. Oleh karena itu, fokus skuad Simone Inzaghi kini jelas beralih ke perburuan scudetto.

Di tabel klasemen Serie A terbaru, Inter menempati pos runner-up berkat torehan 58 poin. Setidaknya ada 2 tim yang jadi pesaing terdekat bagi Lautaro Martinez dan kolega: AC Milan di puncak dengan 60 poin dan Napoli di tangga ke-3 dengan 57 poin.

Ketatnya margin poin papan atas membuat kans untuk naik maupun turun peringkat jadi sama besar. Satu-satunya opsi terbaik bagi Inter untuk menjaga asa perburuan gelar adalah memenangkan pertandingan ini.

Usai tersingkir dari Liga Champions, Inzaghi menyinggung laga kontra Torino di Serie A. Baginya, kubu Nerazzurri harus lekas bangkit baik secara fisik maupun mental.

"Kami tahu kami memiliki pertandingan yang sulit melawan tim Torino dalam bentuk yang akan datang pada hari Minggu," ungkap Inzaghi.

"Kami harus mengisi kembali tingkat energi fisik dan mental kami, laga babak 16 besar ini telah mengambil begitu banyak sumber daya kami, tetapi kami mencobanya dengan baik dan menghasilkan dua tampilan teratas [di Serie A]," imbuhnya.