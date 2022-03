SESAAT LAGI Tak Live SCTV! Link Streaming TV Online Brighton vs Liverpool Liga Inggris, Salah Main

Sesaat Lagi Live Streaming Brighton vs Liverpool di Liga Inggris via Siaran Langsung SCTV, Live Streaming TV Online & Live Streaming SCTV. Mo Salah main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sesaat Lagi Live Streaming Brighton vs Liverpool di Liga Inggris, Sabtu (12/3/2022) via Live Streaming Mola TV dan tak tayang via Siaran Langsung SCTV. Mo Salah main.

Misi Liverpool adalah memangkas jarak dengan Mancester City yang saat ini memuncaki klasemen Premier League 2021/2022.

The Reds saat ini mempunyai 63 poin dan tertinggal 6 angka di belakang sang rival utama dalam perburuan gelar Liga Inggris 2021/2022.

Sedangkan Brighton & Hove Albion masih berkutat di papan tengah klasemen EPL 2021/2022.

The Seagulls duduk di urutan 13 via 33 poin alias selisih 30 angka dengan Liverpool. Meskipun kurang diunggulkan, bisa saja tuan rumah tampil maksimal demi mengejutkan Mohamed Salah dan kawan-kawan.

Liverpool memang unggul di atas kertas atas Brighton & Hove Albion. The Reds sedang bersaing di papan atas klasemen dan mengejar gelar juara EPL untuk yang ke-20. Di lain sisi, Brighton & Hove Albion berada di papan tengah dan berjarak 5 strip dari zona merah.

Namun demikian, tuan rumah masih punya kans untuk tampil mengejutkan. Jika menilik rekor pertemuan selama ini, Liverpool justru kesulitan setiap kali meladeni tantangan The Seagulls di atas lapangan.