Atlet Esports Kalsel Perkuat Timnas Indonesia ke SEA Games Vietnam di Game LOL: Wild Rift

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Atlet Esports Kalimantan Selatan, Raisa Silvia (22), menjadi perwakilan untuk memperkuat Indonesia di SEA Games di Hanoi Vietnam pada Mei 2022.

Diketahui, Raisa Silvia merupakan satu dari 66 atlet Esports perwakilan Provinsi Kalsel.

Para atlet merupakan hasil seleksi dari Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) tahap pertama timnas esports Indonesia yang berakhir pada 10 Maret 2022.

Pelatnas sudah berlangsung sejak 1 Maret kemarin di Jeep Station Indonesia, Megamendung, Bogor, Jawa Barat.

Sebanyak 66 atlet ESports yang terpilih akan kembali menjalani pelatnas tahap dua di tempat yang sama mulai 17 April hingga 9 Mei 2022.

Baca juga: Liga Esports Indonesia Segera Dihelat, Pengurus ESI Kalsel Siap Menyukseskan

Baca juga: Tim Mobile Legends Banjarmasin, Nocure Esports Sukses Menjuarai ESI Kalsel Major 2022

Untuk Raisa Silvia, turun di nomor pertandingan LOL: Wild Rift dan siap memberikan yang terbaik untuk Indonesia dan Kalsel khususnya.

"Saya akan berusaha untuk bisa tampil maksimal. Mohon doanya," ucap gadis asal Banjarmasin tersebut.

Ketua Umum ESI Kalsel, Brigjen Pol Heri Armanto S, mengaku bangga dan mengapresiasi keberhasilan atletnya yang berhasil mendapatkan undangan untuk mengikuti pelatnas melalui jalur prestasi.

" ESI Kalsel siap membantu atlet untuk mendapatkan bantuan-bantuan dari pemerintah provinsi melalui Dispora Kalsel dan KONI Kalsel untuk pembinaan atlet-atlet yang berprestasi di tingkat nasional maupun internasional ke depannya," ucapnya.

Selain itu, ESI Kalsel berharap pencapaian dari Raisa bisa memberikan motivasi dan semangat untuk Atlet Esports Kalsel.

Baca juga: ESI Kalsel Mayor 2022 - Peraih Medali Perak Kejurprov 2021 Asal Kotabaru Memilih Pindah Divisi Game

Baca juga: ESI Kalsel Major 2022, Event Turnamen Esports Terbesar di Banua, Pertandingkan Tiga Game

"Semoga, atlet lain termotivasi untuk selalu berlatih dan berkompetisi lebih gigih lagi agar bisa membawa nama Kalimantan Selatan dan juga Indonesia di Tingkat Internasional," harapnya.

Berikut daftar pencapaian Atlet Esports Kalimantan Selatan, Raisa Silvia:

* 3rd place Wild Rift Female Clash - Philippines, 2021

* Top 9 FSL WILD RIFT OPEN II - Singapore, 2021

* Baron Lane's role model in FSL Wild Rift Open II - Singapore, 2021

* Top 5 FSL WILD RIFT OPEN III - Singapore, 2021

* 1st place QUEEN OF RIFT - Indonesia, 2021

* Top 8 SGL ALL FEMALES AMATEUR RIFT - Thailand, 2021

* 3rd place QUEEN OF RIFT SEASON 2 - Indonesia, 2021

* 1st place FSL Wild Rift Showdown - Singapore, 2021

* Top 5 SEA Esports Championship 2021 - Vietnam, 2022

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)