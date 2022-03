LIVE Streaming TV Online Persib vs Madura United di Liga 1 Jam 18.15 WIB, Siaran Langsung Indosiar

Link Live Streaming Persib vs Madura United di Jadwal Liga 1 via Siaran Langsung Indosiar, Live Streaming TV Online & Live Streaming Indosiar. David Da Silva cedera

Saksikan Persib vs Madura United di Jadwal Liga 1, Minggu (13/3/2022) via Live Streaming Vidio.com dan Siaran Langsung Indosiar. David da Silva cedera, Marc Klok dan Febri Hariyadi absen.

Pertandingan tim berjuluk Maung Bandung dan Sape Kerap bisa disaksikan via Siaran langsung Indosiar dan Live Streaming Vidio.com.

Tepat pada Jumat (11/3/2022) kemarin gelandang Persib bandung, Erwin Ramdani merayakan ulang tahunnya yang ke-29.

Di momen spesialnya dua hari sebelum laga lawan madura United, Erwin menyampaikan sejumlah doa dan harapan.

Pemain bernomor punggung 93 ini berharap bisa lebih baik dalam karier maupun luar lapangan.

Pemain yang juga anggota TNI di Pomdam III/Siliwangi tersebut berharap dunia kembali pulih dan sehat, bebas dari pandemi Covid-19.