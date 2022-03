LIVE Streaming TV Online PSG vs Bordeaux di Jadwal Liga Prancis Jam 19.00 WIB, Siaran Langsung RCTI

Link Live Streaming PSG vs Bordeaux di Jadwal Liga Prancis via Live Streaming Bein Sports 3 & Live Streaming TV Online tak Live Streaming RCTI +

MUSTAFA YALCIN / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming PSG vs Bordeaux di Jadwal Liga Prancis Pekan 28, Minggu (13/3/2022) dinihari via Live Streaming Bein Sports Bein Sports 3 dan tak Live Streaming RCTI + gratis. Lionel Messi, Neymar dan Kylian Mbappe balas dendam.

Siaran Langsung Liga Prancis antara PSG vs Bordeaux via Live Streaming TV Online Bein Sports 3 dan tak via RCTI + mulai pukul 19.00 WIB.

Link Live Streaming PSG vs Bordeaux via Live Streaming Bein Sports 3 dan tak via Live Streaming RCTI + secara gratis di Jadwal Liga Prancis sudah banjarmasinpost.co.id sediakan di artikel ini. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ), Neymar, Kylian Mbappe dan Lionel Messi main.

Pertandingan PSG vs Bordeaux dalam agenda Ligue 1 2021/2022 namun tak bisa disaksikan via Live Streaming TV Online RCTI +, tapi di beIN Sports 3.

Laga yang akan berlangsung di Parc des Prince tersebut dapat menjadi ajang pelampiasan bagi anak asuh Mauricio Pochettino.

Seperti yang diketahui bahwa PSG telah mengalami kekalahan yang memalukan dari Real Madrid dengan skor 1-3 pada lanjutan babak sistem gugur, Liga Champion tengah pekan lalu.

Hasil yang mengecewakan di Liga Champions tentu membuat Kylian Mbappe dkk akan menumpahkan 'emosi' mereka pada pertandingan melawan Bordeaux yang notabene tim juru kunci Liga Prancis saat ini.

Bordeaux saat ini sedang terpuruk, juara Ligue 1 enam kali itu adalah calon kuat tim yang akan degradasi ke ligue 2 di akhir musim.

Klub besutan David Guion hanya mampu meraih 22 poin dari 27 pertandingan musim ini, yang membuat mereka terdampar di dasar klasemen Liga Prancis.

HEAD TO HEAD