Terungkap Indra Kenz Pernah Bikin Kagum Anggun C Sasmi dan Titi DJ, Crazy Rich Miliki Suara Merdu

BANJARMASINPOST.CO.ID - Crazy Rich Medan, Indra Kenz ternyata pernah membuat penyanyi kenamaan Indonesia Anggun C Sasmi dan Titi DJ kagum.

Lho kok bisa?.Ternyata bukan karena kekayaannya namun karena suara merdu Indra Kenz.

Ternyata sebelum ngetop dan jadi tersangka dugaan penipuan investasi lewat aplikasi Binomo, siapa sangka Indra Kenz ternyata pernah ikut audisi The Voice Indonesia.

Suaranya pun sangat bagus dan memukau dua penyanyi senior yang jadi juri waktu itu.

Bahkan Indra Kenz lolos audisi hingga membuat Anggun dan Titi DJ kagum dengan suaranya .

Indra Kenz ikut ajang pencarian bakat The Voice Indonesia 2018.

Penampilannya di ajang itu diunggah di kanal YouTube The Voice Indonesia pada 1 November 2018.

Saat itu usia Indra masih 22 tahun, ia mewakili Medan, Sumatera Utara.

Indra tampil sambil bermain gitar.

Lagu yang dinyanyikannya berjudul Let It Go yang dipopulerkan James Bay.