Jadwal Liga 1 Live Indosiar Barito Putera vs Persebaya, Bali Utd vs Arema & Persija vs Madura Utd

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini jadwal Liga 1 laga sisa pekan 31 yang akan berlangsung Senin hingga Kamis (14-17/3/2022). Diantaranya ada Barito Putera vs Persebaya Surabaya dan Bali United vs Arema FC, PSS Sleman vs PSIS Semarang dan Persija Jakarta vs Madura United.

Sejumlah pertandingan Liga 1 2021-2022 akan Siaran langsung Indosiar dan Ochannel serta seluruhnya bisa ditonton lewat Live Streaming TV Online Vidio.com.

Laga laga menarik seperti Barito Putera vs Persebaya, Bali United vs Arema, PSS vs PSIS dan Persija vs Madura United bakal live Indosiar.

Jadwal Siaran Langsung Liga 1 lebih lengkap ada setelah artikel ini.

Liga 1 Pekan 31 diawali dengan laga Persib 3-2 Madura United di Stadion I Gusti Ngurah Rai, Denpasar

Minggu (13/3/2022).

Disusul pertandingan kedua, Persikabo 0-4 Persija Stadion Kompyang Sujana, Denpasar.

Persib Bandung melanjutkan tren kemenangan setelah mengalahkan Madura United 3-2 pada laga pekan ke-31 Liga 1 2021-2022 di Stadion I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali.

Tiga gol Pangeran Biru disumbangkan Bruno Cunha Cantanhede pada menit 15 dan 29 serta Zalnando menit 74.

Dilansir situr resmi Persib Bandung, Pangeran Biru menurunkan Bruno sejak menit pertama menggantikan David da Silva yang mengalami cedera.

Di awal babak pertama, Persib Bandung tampil mendominasi. Beckham Putra Nugraha tampil sebagai motor serangan dan beberapa kali memberikan ancaman.