Jadwal Liga Champions Live SCTV Man United vs Atletico Madrid dan Lille vs Chelsea, Juventus Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Champions Leg II Babak 16 Besar ada Ajax vs Benfica, Manchester United vs Atletico Madrid, Juventus vs Villarreal dan Lille vs Chelsea.

Leg II Babak 16 Besar berlangsung Rabu dan Kamis (16 & 17/3/2022) via Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming Vidio.com.

Saat ini sudah ada 4 tim yang memastikan tiket ke Perempat final yakni Bayern Munchen, Liverpool, Manchester City dan

Real Madrid .

Babak 16 Besar leg II di mulai laga Ajax vs Benfica, Man United vs Atletico Madrid pada Rabu dinihari lalu Juventus vs Villarreal dan Lille vs Chelsea Kamis mulai jam 03.00 WIB.

Siapa yang bakal menyusul 4 tim lainnya ke babak selanjutnya akan ditentukan nanti.

Chelsea sudah mengantongi 2 gol setelah unggul 2-0 Lille.

Dua gol Chelsea di Leg I diciptakan Kai Havertz menit 8 dan Christian Pulisic menit 63.

Sementara pekluang Juventus untuk lolos juga terbuka lebar setelah di laga pertama mampu menahan imbang tuan rumah Villarreal 1-1.

Juventus bahkan unggul dulu mellaui gol cepat Dusan Vlahovic di menit awal namun di balas Dani Parejo menit 66.

Manchester United pun berpeluang merebut tiket setelah di laga pertama mengimbangi tuan rumah Atletico Madrid 1-1.