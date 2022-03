KalselPedia : Sudah Ada Sejak Tahun 1950, Begini Sejarah Pengadilan Agama Tanjung Kabupaten Tabalong

BANJARMASINPOST.CO.ID, TANJUNG-Pengadilan Agama (PA) Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berada pada yurisdiksi wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.

Secara historis, Pengadilan Agama Tanjung merupakan salah satu pelaksana kehakiman yang telah mengalami perubahan dari waktu kewaktu sebagai salah satu cikal bakal muculnya Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama Tanjung yang sebelumnya disebut dengan Kerapatan Qadhi pada zaman Belanda hingga kemerdekaan mengalami perkembangan pada tanggal 30 Juni 2004.

Didasari UU No 4 Tahun 2004 Jo.Keputusan Presiden No 21 Tahun 2004, maka Peradilan Agama yang semula berada di bawah Departemen Agama dialihkan ke Mahkamah Agung Repubik Indonesia. Pengadilan ini populer dengan istilah Satu Atap ( One Roop System ) dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Juni Tahun 2004.

Kerapatan Qadhi Tanjung berdiri pada tahun 1950 dipimpin seorang Qadhi yang bernama H Ramdi. Pada tahun 1976, Kerapatan Qadhi Tanjung menjadi Pengadilan Agama Tanjung dengan dipimpin H Ideris.

Seiring berjalannya waktu terjadi pengganti kepemimpinan. Dimana saat ini Pengadilan Agama Tanjung dipimpin oleh Ketua Abdullah SHI MH.

Abdullah SHI MH, mendapat amanah sebagai Ketua PA Tanjung sejak dilantik Rabu 2 Februari 2022 dan menjadikan dirinya sebagai Ketua PA Tanjung yang ke-20.

(banjarmasinpost.co.id/donyusman)