Minyak Goreng Bonus Tahilala

Oleh: Mujiburrahman

BANJARMASINPOST.CO.ID - MINGGU lalu, 9 Maret 2022, BPost memberitakan, Polda Kalsel telah menyita 31.320 liter minyak goreng yang disimpan dalam 1000 dus atau 16.850 kemasan, dari sebuah gudang di Jalan Gubernur Soebarjo, Desa Tatah Layap, Kabupaten Banjar. Mengingat kelangkaan minyak goreng dan harganya yang masih tinggi di pasar, patut diduga keras penimbunan itu disengaja untuk meraih keuntungan di tengah kesempitan. Bulan Februari 2022 lalu, media juga sempat ramai memberitakan temuan 1 juta kilogram minyak goreng di Deli Serdang, Sumatera Utara, meskipun kemudian Polda setempat menyatakan kasus itu bukan penimbunan.

Sebagai orang awam di bidang ekonomi dan tidak mengerti seluk beluk bisnis minyak goreng, saya hanya bingung dan bertanya-tanya dalam hati, apa gerangan yang terjadi? Mengapa negeri dengan jutaan hektar lahan sawit dilengkapi pabrik-pabrik pengolahnya bisa mengalami kelangkaan minyak goreng? Saya tidak tahu jawabannya. Saya mencoba mencari informasi, dan menemukan laporan majalah Tempo, edisi 13 Februari 2022 dengan tajuk yang tajam: Salah Urus Minyak Goreng. Saya perlahan membaca laporan Tempo, dan ternyata cukup sulit bagi saya memahaminya. Mungkin karena saya bukan ahli ekonomi, dan mungkin pula karena masalahnya memang rumit.

Tempo menulis, pada 26 Januari 2022, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang Harga Eceran Tertinggi untuk minyak goreng per liter, yaitu minyak goreng curah Rp.11.500; minyak goreng kemasan sederhana Rp.13.500; dan minyak goreng kemasan premium Rp 14.000. Selisih harga keekonomian dengan harga yang dilepas ke konsumen akan diganti dengan pungutan ekspor sawit yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Selain itu, pemerintah menjamin pasokan bahan baku untuk produksi minyak goreng yaitu minyak sawit mentah (CPO) seharga Rp 9.300 dan olien Rp 10.300 per kilogram, dan ini di bawah harga internasional, Rp 15 ribu per kilogram. Pemerintah mewajibkan produsen CPO dan olien untuk menjual seharga itu, 20 persen dari ekspor mereka. Jika tidak, izin ekspornya ditahan.

Namun, kebijakan ini tidak berjalan mulus. Pemerintah berharap produsen memproduksi minyak goreng kemasan hingga 200 juta liter per bulan, tetapi pengusaha enggan karena untuk itu harus ada tambahan tenaga kerja dan bahan baku. Padahal, kapasitas produksi nasional minyak kemasan saat ini mencapai 250 juta liter per bulan, sementara yang dipasok ke pasar hanya 12,5 juta liter. Bagi pengusaha, minyak curah lebih menguntungkan daripada minyak kemasan. Karena itu, minyak goreng pada 2021 lalu diperkirakan terdiri dari 30 persen kemasan, dan 70 persen curah. Dari yang 70 persen curah itu, 40 persen untuk rumah tangga dan 30 persen untuk industri.

Selain itu, “Sejak pemerintah menerapkan program mandatori biodiesel, konsumsi minyak sawit untuk campuran solar naik tajam,” tulis Tempo. Dalam bagian opini, Tempo lebih tegas lagi menulis, “Pengusaha rupanya lebih senang menyalurkan minyak sawit ke pabrik biodiesel karena ada subsidi bila harga dalam negeri lebih rendah dari harga internasional. Tahun lalu, dari pungutan ekspor sebesar Rp71,6 triliun, dana sawit yang mengalir ke program biodiesel mencapai Rp 51,8 triliun. Artinya, pungutan ekspor dari pungutan sawit sebagian besar kembali ke kantong perusahaan.” Singkat kata, secara keseluruhan, karena minyak goreng curah dan menyalurkan minyak sawit ke pabrik biodiesel lebih menguntungkan, maka kebijakan HET tidak berjalan mulus.

Jika pemahaman saya benar terhadap laporan Tempo, maka masalahnya adalah tarik menarik kepentingan antara pemerintah yang ingin menstabilkan harga minyak goreng dengan pengusaha yang ingin untung. Jalan keluar harus dicari oleh yang ahli. Apalagi, Tempo menulis, “Menurut catatan Kementerian Perdagangan, sepanjang awal Januari (2022) itu, stok minyak goreng menumpuk di gudang produsen dan distributornya. Hingga Kamis, 3 Februari lalu, stok minyak goreng menumpuk 628 juta liter—curah dan kemasan.” Boleh jadi, penumpukan di Deli Serdang dan di Desa Tatah Layap adalah bagian kecil dari stok ini. Entahlah!

Saya pun teringat masa kanak-kanak di kampung. Ketika itu ayah dimutasi dari Amuntai ke Barito Kuala karena tidak mau berkampanye untuk partai pemerintah, Golkar. Ayah kerja di Barito Kuala, sedangkan saya, nenek dan adik-adik di Amuntai. Ekonomi kami cukup sulit. Saya membantu ibu, antara lain dengan membuat minyak goreng kelapa sendiri. Kami memetik kelapa di kebun, dan ramai-ramai memarut daging kelapa menggunakan lempengan besi atau seng yang berjeruji tajam. Tak jarang tangan saya luka karena terpleset. Setelah diparut, kelapa diperas hingga keluar santannya. Santan dimasak hingga jadi minyak goreng. Aromanya sungguh menggoda selera.

Orang Banjar menyebutnya minyak lalaan dan sisa santan yang mengkristal kecoklatan dari pembuatan minyak goreng itu disebut tahilala. Rasanya sangat enak. Biasanya dimakan sebagai saus untuk jengkol rebus. Bisa juga dicampur dengan cabe untuk saus makan nasi. Apakah orang Banjar akan kembali ke minyak lalaan setelah krisis minyak goreng kelapa sawit ini? Entahlah. Masalah minyak goreng memang rumit. Ia tidak sekadar soal persediaan dan permintaan, melainkan keserakahan manusia. Seperti kata Mahatma Gandhi, “Bumi ini lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi tak pernah cukup untuk keserakahan manusia.” (*)