Mazda Memimpin sebagai Official Car dalam Ajang Pertama Indonesia International Marathon

BANJARMASINPOST.CO.ID - PT Eurokars Motor Indonesia (EMI), Agen Tunggal Pemegang Merek untuk Mazda di Indonesia, dengan resmi mendukung kompetisi lari maraton berstandar internasional pertama milik Indonesia yang dilaksanakan di Bali pada tanggal 26 Juni 2022.

Menampilkan sebanyak 10 unit, Mazda mencetak rekor sebagai Official Car perdana untuk Indonesia International Marathon (IIM), kompetisi kelas dunia yang mengacu kepada standar The Association of International Marathons and Distance Races (AIMS) - World Athletics.

Digelar sebagai bagian dari agenda tahunan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI),

Indonesia International Marathon mengundang lebih dari 3500 peserta atlet elit dari mancanegara untuk berpartisipasi dalam berbagai kompetisi mulai dari 5k, 10k, half-marathon hingga marathon.

Ricky Thio, selaku Managing Director PT EMI, pada acara Press Conference menyampaikan rasa bahagianya dapat turut mendukung dan mengambil bagian dalam kebangkitan program-program offline sejak pandemi, salah satunya melalui event Indonesia International Marathon ini.

Mazda mencetak rekor sebagai Official Car perdana untuk Indonesia International Marathon

(IIM) (PT Eurokars Motor Indonesia)

Turut hadir dalam Press Conference tersebut Marciano Norman (Ketua Umum KONI Pusat), Made Cakra Adi (Chairman IIM Committee), Manabu Tanaka (Technical Advisor & Technical Director IIM) dan Riena Tambunan (Race Director IIM).

Resmi menjadi “Official Timing Car” untuk Indonesia International Marathon, The New CX-5

Kuro Edition dan MX-5 tampil menawan dalam warna andalan Mazda, Soul Red Crystal.

Kedua kendaraan dari Mazda ini mengawali barisan para atlet, melaju di depan guna memastikan keamanan dan jarak bebas di jalan.

“Kecintaan terhadap aktivitas di luar ruangan dan mobilitas merupakan sebuah nilai yang

sama-sama dimiliki oleh Mazda dan juga para atlet kita hari ini. Kami ingin Mazda menjadi kendaraan pilihan bagi para pelari di seluruh Tanah Air bahkan mancanegara dan kami tidak sabar menantikan foto-foto para atlet bersama mobil kami yang menampilkan waktu tempuh mereka dalam marathon ini,” Ricky menambahkan.

Soul Red Crystal, warna khusus yang dirancang sebagai simbol jiwa dan semangat yang lebih

membara menonjolkan keindahan dan kualitas dari KODO Design khas Mazda; bukti nyata peran

Takumi-Nuri yang memberikan hasil dan presisi layaknya sentuhan para pengrajin terampil.

“Warna merah yang tiada duanya dari Mazda hari ini tampil sebagai garda depan dan kami berharap juga dapat menjadi simbol penyemangat untuk para atlet yang berpartisipasi. Selamat mengikuti Indonesia International Marathon bagi para atlet Tanah Air maupun mancanegara, mari bangkitkan semangat!” tutup Ricky Thio.

Tentang Eurokars Grup

Eurokars Group identik dengan merek otomotif premium dengan headquarter yang berlokasi di Singapura, dan telah mencapai pertumbuhan yang sangat baik, dimana jajaran tipe Mazda yang berada di bawahnya mencatatkan pertumbuhan dan penjualan serta posisi yang unik melalui model dan fitur didalamnya.

Dengan pengalaman lebih dari 30 tahun dan telah memperoleh penghargaan industri dari Enterprise 50 dan Superbrands, Eurokars Groupmerupakan perusahaan otomotif yang mapan, yang telah bertumbuh selama b hun-tahun memulai dari penjualan kendaraan sport khusus sampai menjadi grup dealer kendaraan untuk berbagai merek ternama.

Eurokars Group didirikan oleh pengusaha terkemuka, Bapak Karsono Kwee, yang juga menjabat sebagai Executive Chairman pada kelompok bisnisnya.

Didorong dengan semangat yang tulus dan kecintaannya pada kendaraan bermotor, beliau telah mengubah bisnis penjualan kendaraan bermotor menjadi dealer kendaraan bermotor yang berorientasi pada pelanggan dengan penjualan merek-merek terkemuka dan merek mobil premium pada wilayahnya. (aol)