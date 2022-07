Kumpulan Contoh Ucapan Selamat Idul Adha 2022, Lengkap Versi Bahasa Inggris dan Terjemahan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Semakin dekat menuju Hari Raya Idul Adha 2022. Simak contoh ucapan yang bisa dibagikan di media sosial.

Di antara contoh ucapan Selamat Idul Adha 1443 HIjriyah tersebut, sebagian besar memiliki arti sukacita dan kegembiraan serta harapan hidup yang lebih baik.

Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Haji, disebut pula Hari Raya Kurban diperingati setiap tanggal 10 Zulhijah dalam kalender Islam.

Di tahun ini, Pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada Minggu, (10/7/2022).

Selain bersilaturahmi, momen Hari Raya Idul Adha 2022 juga dapat dimeriahkan melalui ucapan yang disampaikan kepada kerabat dan teman-teman melalui media sosial.

Anda bisa mengirimnya secara pribadi kepada sanak kerabat yang berada di tempat jauh melalui chat WhatsApp maupun direct messages Instagram, bisa pula dijadikan caption disertai unggahan foto.

Berikut adalah kumpulan ucapan Selamat Hari Raya Idul Adha 2021, dikutip dari BusinessInsider dan Indiatimes:

1. May Allah fulfil all your wishes and bless you with his kindness and love. Happy Eid!

Semoga Allah memenuhi semua keinginan Anda dan memberkati Anda dengan kebaikan dan cintanya. Selamat Hari Raya Idul Adha.

2. Wishing you a very Happy Eid al-Adha . Cherish every moment of this beautiful festival and may all your dreams come true soon.