Jadwal Siaran Final Malaysia Masters 2022 Live TV Online Gratis RCTI & iNews, All Indonesian Final

Pasangan ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan dan Fajar/Rian Ardianto. Inilah Link Live Streaming Malaysia Masters 2022, Minggu (10/7/2022). Live Streaming iNews TV, Live Streaming TV Online & Live Streaming RCTI +. Ada All Indonesian Final

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Jadwal Malaysia Masters 2022 babak Final dan tayang via Live Streaming iNews TV dan Live Streaming RCTI +, Minggu (10/7/2022). Ahsan/Hendra vs Fajar/Rian main.

Link Live Streaming Malaysia Masters 2022 digelar di Axiata Arena, Kuala Lumpur mulai pukul 13.00 WIB dan tayang via Live Streaming Vision +. Hari ini ada All Indonesian Final.

Link Live Streaming TV Online Vision + dan iNews TV di laman Live Streaming RCTI + sudah banjarmasinpost.co.id sediakan di artikel ini.

Empat wakil Indonesia akan berjuang untuk mendapatkan medali emas Malaysia Masters 2022.

Baca juga: LINK TV Online iNews & RCTI! Live Streaming Final Malaysia Masters 2022 Mulai Jam 13.00 WIB

Baca juga: Live iNews TV & RCTI +, Jadwal Siaran Semifinal Malaysia Masters 2022 Hari Ini Fajar/Rian Main

Satu yang sudah dipastikan dari sektor ganda putra karena menyajikan laga All Indonesian Final.

Mereka adalah Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan seperti dikutip dari Tribunnews di artikel berjudul Jadwal Final Malaysia Masters 2022, FajRi vs Daddies, Live Streaming RCTI Plus, Gratis

Jadwal Malaysia Masters 2022 via Live Streaming RCTI Plus

Minggu, 10 Juli 2022, pukul 13.00 WIB

WS - An Seyoung (Korea/3) vs Chen Yu Fei (China/4)

MS - Chico Aura Dwi Wardoyo vs Ng Ka Laong Angus (Hong Kong/8)