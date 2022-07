Bentuk Program Goes to School, LPM Warta JITU FKIP ULM Peringati Dies Natalis ke-7

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Warta JITU menyelenggarakan acara pembukaan Semarak VII, guna memperingati hari lahir ke 7 pada Sabtu (16/7/2022)

Acara ini bertemakan ’Strategi Keragaman Dalam Meningkatkan Kualitas dan Dedikasi Terhadap Pendidikan Melalui Jurnalistik'.

Bertempat di Ruang Ki Hajar Dewantara FKIP ULM, acara dimulai sejak pukul 09.00 WITA sampai selesai.

Agenda rutin yang diadakan setiap tahun ini dihadiri oleh keluarga besar LPM Warta JITU, Wakil Dekan III, Sponsor, dan beberapa perwakilan dari HIMA, BEM, DPM, serta LPM lainnya.

Baca juga: Program Studi IPS FKIP ULM Latih Para Guru di Banjarbaru Menyusun Buku Ajar

Baca juga: Gandeng Yayasan SBI, Mahasiswa Prodi PIPS FKIP ULM PKL di Pulau Curiak Batola

Setelah resmi dibuka, acara dilanjutkan dengan penayangan video trailer rangkaian kegiatan, dan launching maskot LPM Warta JITU yang bernama WAJI.

Lalu dilanjutkan dengan pelepasan tim Goes to School secara simbolis. Tujuan Goes to School adalah memberikan edukasi dasar jurnalistik kepada siswa sekolah, agar siswa mengetahui pengetahuan tentang jurnalistik.

Capaian Goes to School meliputi siswa dapat memiliki pengetahuan dasar jurnalistik, memiliki sifat kritis dalam membaca berita, sehingga dapat mengenali berita hoax, aktif membaca berita, memiliki minat jurnalistik, dan dapat mengimplementasikan ilmu jurnalistik yang didapat dalam kegiatan sehari-hari.

"Kegiatan baru seperti Goes to School diharapkan dapat memberikan pemahaman yang baik, kepada para siswa tentang jurnalistik," kata Wakil Dekan III FKIP ULM, Prof Dr Dwi Atmono, saat memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan.

Afriandy selaku Pimpinan Umum menuturkan tujuan utama dari kegiatan Goes to School, sebagai bentuk pengabdian masyarakat.

Goes to School dilaksanakan selama tiga hari, dengan pemberian materi mengenai jurnalistik dasar, yaitu menangani permasalahan mengenai hoax.