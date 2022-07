Beragam Fitur Unggulan yang Bikin All New NMAX 155 Connected ABS Jadi Skutik Impian Biker Indonesia

Salah satu keunggulan ikonik pada All New NMAX 155 Connected ABS yang banyak mendapatkan apresiasi dari penggunanya

BANJARMASINPOST.CO.ID, MEDAN – Reputasi All New NMAX 155 Connected ABS sebagai salah satu skutik terbaik dalam mendukung berbagai kebutuhan mobilitas memang telah diakui oleh banyak orang.

Pasalnya, selain memiliki desain premium yang dibarengi dengan posisi berkendara nyaman, skutik ini juga memiliki banyak fitur unggulan yang bahkan tidak bisa dijumpai di kelas skutik sejenisnya.

Tidak hanya dari segi desain dan fitur, kemampuan mesin dengan daya jelajah dan performa yang tinggi pun juga turut menjadi daya tarik skutik ini.

Maka tak ayal jika sejak pertama kali diluncurkan di tahun 2019, popularitas All New NMAX 155 Connected ABS begitu tinggi dan banyak diinginkan sebagai motor impian para biker tanah air.

Richard Samulo (38) seorang pengguna All New NMAX 155 Connected ABS asal Maros, Sulawesi Selatan misalnya, mengaku tertarik membeli skutik itu karena dinilai handal dalam mendukung hobi touringnya.

Saat ini Richard bahkan sedang melakukan perjalanan touring jarak jauh bersama rekan sesama komunitas NMAX menuju Danau Toba, Sumatera Utara, dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Dengan jarak tempuh lebih dari 2.500 kilometer yang memakan waktu 5 hari perjalanan, Richard mengaku tetap nyaman bermobilitas menggunakan skutik Maxi Yamaha tersebut.

“Buat saya All New NMAX adalah motor impian karena di Makassar skutik ini sangat populer dan banyak digunakan oleh masyarakat, jadi bangga rasanya jika bisa memiliki motor tersebut. Soal kemampuan, All New NMAX gak perlu diragukan, saya sudah merasakan langsung untuk perjalanan touring jarak jauh lintas pulau dari Makassar ke Sumatera ini. Riding position nyaman sekali, fitur-fitur berkendara paling lengkap dan sangat berguna selama touring untuk menghadapi bebagai kondisi jalan. Performa mesin pun kencang dan tahan banting. Bisa dilihat sejauh ini motor aman tidak ada kendala,” terang Richard.

Menurut Richard, selama melakoni touring lintas pulau dari Makassar menuju Jawa dan Sumatera, dirinya menilai ada beberapa fitur unggulan yang dimiliki All New NMAX 155 Connected ABS yang sangat membantunya. Fitur-fitur superior itu adalah sebagai berikut.

1. Y-Connect