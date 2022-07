Impor Kalimantan Selatan dari Lima Negara Meningkat 80 Persen Lebih

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Aktivitas ekspor dan impor di Kalimantan Selatan (Kalsel) sama sama meningkat.

Tapi kali ini yang menarik adalah sektor impor Kalsel mengalami kenaikan hingga 80 persen lebih, jika dibanding bulan sebelumnya.

Kepala BPS Kalsel, Yos Rusdiansyah, Senin (18/7/2022), menjelaskan, nilai impor pada Juni 2022 mencapai US$ 134,57 juta.

Mengalami kenaikan sebesar 81,01 persen jika dibandingkan dengan nilai impor saat Mei 2022 yang mencapai US$ 74,34 juta.

Bila dibandingkan dengan nilai impor saat Juni 2021 yang mencapai US$ 38,28 juta, maka nilai impor pada Juni 2022 naik sebesar 251,57.

Baca juga: Pesawat Jatuh di Blora Jawa Tengah, Puing-puing Terlihat, Petugas Bergerak Menuju Lokasi

Baca juga: Diduga Rem Blong Truk Pertamina Tabrak Mobil dan Motor di Cibubur, 11 Orang Tewas

"Ada lima kelompok barang yang mempunyai nilai impor tertinggi yang masuk ke Kalimantan Selatan, yaitu bahan bakar mineral, peralatan mekanis serta bagiannya, bahan kimia organik, plastik, serta mesin dan perlengkapan elektrik," ujarnya.

Nilai impor untuk kelima kelompok barang tersebut masing-masingsebesar US$ 122,44 juta, sebesar US$ 6,01 juta, sebesar US$ 1,51 juta, sebesar US$ 1,13 juta, dan sebesar US$ 1,11 juta.

Jika diklasifikasikan impor Kalsel pada Juni 2022 menurut negara asal, maka yang tertinggi adalah dari Malaysia dengan nilai US$ 93,95 juta. Angka ini naik sebesar 69,83 persen dibandingkan saat Mei 2022 yang mencapai US$ 55,32 juta.

Kemudian impor dari Singapura mencapai US$ 33,99 juta, disusul Tiongkok dengan nilai US$ 3,80 juta, Afrika Selatan sebesar US$ 0,80 juta dan Jepang sebesar US$ 0,54 juta.

"Kontribusi impor dari Malaysia mencapai 69,82 persen dari total nilai impor Kalimantan Selatan pada Juni 2022. Sedangkan impor dari Singapura dan Tiongkok berkontribusi masing-masing sebesar 25,26 persen dan 2,82 persen," urainya.

Baca juga: Tak Hadir Karena Alasan Sakit, Kesaksian Isteri Abdul Wahid Batal Diperdengarkan di Persidangan

Baca juga: Rugikan Negara Rp 2 Miliar Lebih, Kejaksaan Negeri Tapin Tetapkan RAF Jadi Tersangka