Pendidikan IPS FKIP ULM Adakan Workshop Implementasi Penulisan Jurnal Internasional Terakreditasi

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Kalimantan Selatan, mengadakan workshop.

Mterinya mengenai implementasi penulisan jurnal internasional terakreditasi, mengangkat tema 'On Evaluating The Eligibility Of Publication In Reputable Journal Applying The Concept'.

Kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran (SE) Dirjen DIKTI Nomor 20150/E/T/2011 tentang kebijakan unggah karya ilmiah.

Dan, SE Dirjen DIKTI No 152/E/T/2012 tentang wajib Ilmiah bagi S1, S2, dan S3, serta Permendiknas No 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi.

Bagi perguruan tinggi, penulisan jurnal terpublikasi secara internasional dinilai penting

Namun saat ini keterbatasan dan pengetahuan terkait cara penulisan, proses penerimaan jurnal internasional, dianggap masih minim, sehingga masih banyak tulisan ilmiah dari ULM yang tidak dapat dicetak.

Berkaitan hal tersebut, Prodi PIPS FKIP ULM mengadakan workshop yang berkelanjutan.

Ketua Prodi PIPS FKIP ULM, Dr Syaharuddin, berharap, setelah dilaksanakannya kegiatan workshop, dapat meningkatkan jumlah artikel yang dipublis dan di submit pada Frontiers in Education.

"Semoga ke depan lebih banyak lagi artikel yang layak untuk dapat dipublis, dan disesuaikan dengan tamplate jurnal Frontier In Education," ucapnya, Selasa (19/7/2022)

Sementara itu, Dr Muhammad Iqbal sebagai narasumber, mengatakan, bahwa dalam penulisan jurnal internasional, banyak sekali peserta yang masih mengalami kesulitan.

