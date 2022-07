Busana Maia Estianty Saat Dampingi Irwan Mussry ke Bangkok Disorot, Efek Dress Mini Ibunda Al El Dul

BANJARMASINPOST.CO.ID - Maia Estianty dampingi Irwan Mussry menghadiri exclusive screening "The Gray Man" only on Netflix di Bangkok, Thailand.

Namun busana Maia Estianty menjadi sorotan netizen pasalnya sang musisi memakai dress mini.

Berbeda dari biasanya yang mengenakan pakaian tertutup, saat itu ibunda Al El Dul memakai dress di atas lutut.

Berdasarkan penelusuran Banjarmasinpost.co.id, hal tersebut diketahui dari foto yang dibagikan Mai Estianty melalui akun instagram pribadinya, @maiaestiantyreal, Rabu (20/7/2022).

Baca juga: Chevra Yolandi Bocorkan Kebiasaan Via Vallen Unik di Kamar Mandi, Jadi Teringkat Mendiang Mamah

Baca juga: Kegiatan Ridho Rhoma Yang Bikin Panen Pujian Setelah Bebas dari Penjara, Semangat Terus Yaa Bang

Maia Estianty hadir di Bangkok bersama Al Ghazali untuk menemani Irwan Mussry.

Mereka menyempatkan berfoto bersama, dalam foto yang diunggah tersebut terlihat Maia Estianty berdiri di tengah diapit oleh Al Ghazali dan Irwan Mussry.

"Exclusive screening "THE GRAY MAN" only on Netflix... supported ny @tagheuer....

Hadir di Bangkok bertiga...

Thank you #tagheuer @beatrice_goasglas @cindych00lee @time.international #family #intimestore, " tulis Maia Estianty melalui caption.

Sebagian memuji Maia Estianty yang tampil cantik tampak seumuran dengan anak sulungnya, Al ghazali.