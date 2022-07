NEWS UPDATE Profil Dua Pejabat Uni Eropa Temani Anies Baswedan Jajal Catwalk SCBD

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, belakangan menjadi sorotan setelah menjajal "arena catwalk" Citayam Fashion Week.

Gubernur Anies turut mengajak pejabat lembaga keuangan Uni Eropa berjalan di lokasi yang sebenarnya merupakan penyeberangan jalan Taman Dukuh Atas itu.

Nama delegasi Uni Eropa itu adalah EU Ambassador, HE Vincent Piket, dan Vice President of the European Investment Bank, Kris Peeters.

Keduanya juga menjadi perhatian setelah ikut berpose bersama Anies bak para pemuda viral yang sering nongkrong di kawasan Dukuh Atas dengan gaya berpakaian unik. (Tribunnews.com)

