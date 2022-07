Jadwal Siaran Barcelona vs Real Madrid Pramusim Liga Spanyol, Duel El Clasico Live ESPN & Barca TV

Jadwal Barcelona vs Real Madrid duel El Clasico di Pramusim Liga Spanyol via Live Streaming ESPN, Live Streaming TV Online dan Live Streaming Barca TV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini jadwal El Clasico di pramusim Liga Spanyol antara Barcelona vs Real Madrid'> Barcelona vs Real Madrid, Minggu (24/7/2022) yang tayang via Live Streaming ESPN +.

Siaran langsung atau Live Streaming Barcelona vs Real Madrid'> Barcelona vs Real Madrid bisa juga diakses via Live Streaming Barca TV pukul 10.00 WIB.

Link Live Streaming TV Online ESPN dan Barca TV menayangkan duel El Clasico Liga Spanyol antara Real Madrid vs Barcelona dari Allegiant Stadium, Las Vegas.

Laga El Clasico di Amerika Serikat akan menjadi satu laga dalam ajang tur pramusim 2022 kedua klub.

Selain Real Madrid dan Barcelona, Juventus juga ikut andil pada pramusim 2022 di Amerika Serikat.

Ketiga tim akan menghadapi klub asal Amerika Serikat seperti Inter Miami CF dan New York Red Bulls.

Pada Sabtu, 16 Juli 2022, Barcelona telah berada di Amerika Serikat tanpa Xavi Hernandez, pelatih klub.

Alasan pihak imigrasi Amerika Serikat menolak Xavi karena riwayat perjalanan juru taktik Barcelona tersebut.

Xavi yang berusia 42 tahun tercatat mengunjungi Iran sebanyak tiga kali dalam lima tahun terakhir. Saat dia masih memperkuat klub Qatar, Al Sadd.

Pihak otoritas Amerika Serikat menolak siapa pun yang pernah mengunjungi Iran dalam lima tahun terakhir.