Meski Raheem Sterling Main, Chelsea Kalah dari Charlotte FC di Laga Pramusim Liga Inggris 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil Pramusim Liga Inggris antara Charlotte FC vs Chelsea, Meski Raheem Sterling main The Blues tetap kalah.

Laga Charlotte FC vs Chelsea dalam ajang pramusim bertajuk Clash of Nations 2022 itu dihelat di Bank of America Stadium, Charlotte, Carolina Utara, pada Kamis (21/7/2022).

Chelsea harus puas meraih hasil imbang 1-1 saat bersua klub peserta Major League Soccer (MLS) Charlotte FC dalam rangkaian tur pramusim di Amerika Serikat.

Sepak mula atau kick-off pertandingan Charlotte FC vs Chelsea semula dijadwalkan berlangsung mulai 06.30 WIB.

Baca juga: Bruno Fernandes Bocorkan Pembicaraan Transfer Ronaldo di Tengah Rumornya Hengkang dari MU

Baca juga: 3 Kesalahan Persib Bandung di Bursa Transfer Liga 1, Arema, Persebaya dan Bhayangkara FC Tuai Hasil

Namun, panitia penyelenggara menunda waktu kick-off menjadi pukul 07.35 WIB akibat kondisi cuaca buruk di sekitar stadion.

Setelah pertandingan dimulai, Chelsea mampu memberikan tekanan terhadap Charlotte FC. Mereka kemudian berhasil mencetak gol pembuka lewat aksi Christian Pulisic pada menit ke-30.

Keunggulan Chelsea sempat bertahan lama. Namun, ketika memasuki injury time babak kedua, tepatnya menit ke-90+2, Charlotte FC berhasil menyamakan kedudukan melalui eksekusi penalti Daniel Rios pada menit ke-90+2.

Gol penalti dari Danie Rios sekaligus mengakhiri jalannya babak kedua. Alhasil, pertandingan harus ditentukan lewan babak adu penalti.

Pada babak adu penalti, tiga penendang Chelsea sukses menjalankan tugas dengan baik. Di sisi lain, Charlotte FC memiliki lima eksekutor yang sukses menyarangkan bola ke gawang kawalan Edouard Mendy.

Artinya, Chelsea takluk 3-5 pada adu penalti kontra Charlotte FC.