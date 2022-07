Perlakuan Irwan Mussry pada Al Ghazali yang Diajak Urusan Bisnisnya, Suami Maia Estianty Pamer Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pengusaha Irwan Mussry kembali memperlihatkan keakrabannya dengan anak musisi Maia Estianty. Kali ini dengan Al Ghazali.

Bahkan kali ini, Al Ghazali diajak Irwan Mussry dan Maia Estianty untuk urusan bisnisnya.

Memang, Irwan Mussry dikenal memiliki hubungan dekat dengan Al Ghazali, El Rumi, dan Dul Jaelani.

Tak jarang ketiganya bahkan turut diajak Irwan untuk terlibat dibeberapa kegiatan pentingnya.

Baca juga: Akhirnya Arya Saloka Muncul Lagi di Ikatan Cinta Gegara Reyna, Ada Momen Bareng Amanda Manopo

Baca juga: Lihat Sikap Rizky Febian pada Adzam Kala Sule dan Nathalie Terancam Cerai, Celine Evangelista Sedih

Seperti yang baru-baru ini terlihat saat Irwan mengajak Al Ghazali ikut bersama ia dan Maia pergi ke Bangkok.

Bukan sekedar jalan - jalan, rupanya Maia dan Irwan memiliki urusan untuk menghadiri acara screening film yang bekerja sama dengan salah satu bisnis jam tangan mewahnya.

Lewat unggahan di akun instagram miliknya, Rabu (20/7/2022) Irwan yang gemar bersikap romantis pada Maia tampak memamerkan kedekatanya dengan Al.

Dalam acara tersebut keduanya kompak hadir dengan mengenakan pakaian resmi dan rapi.

Irwan mengaku dirinya merasa senang atas kehadiran Maia dan Al yang bersedia mendampinginya dalam acara tersebut.

“Had the pleasure of joining @tagheuer to attend The Gray Man’s exclusive screening last night in Bangkok with my lovely wife @maiaestiantyreal and it’s been a while since we’ve done an event together with @alghazali7 - so happy you could jon us!”(Sebuah kebanggaan bergabung dengan @tagheire untuk menghadiri secara eksklusif pemutaran perdana The Gray Man’s kemarin malam di Bangkik, bersama istri saya tercinta @maiaestiantyreal dan sudah cukup lama. kami akhirnya bisa menghadiri acara bersama @alghazali7, senang sekali kamu bisa berhabung bersama kami),” papar Irwan.

Baca juga: Kedok Dewi Perssik Dibongkar Angga Wijaya Lagi, Sebut Soal Cengeng dan Mudah Sekali Menangis

Baca juga: Kelakuan Karyawan Bikin Aurel dan Atta Halilintar Panik, Efek Paspor Ameena Hilang di Italia