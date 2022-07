Kenang Legenda Tim, Klub Tanjung Rema Old Stars Kabupaten Banjar Gelar Laga Amal Bertajuk Fourfeo

Klub Sepakbola Tanjung Rema Old Stars (TROS) Kabupaten Banjar menggelar laga amal bertajuk fourfeo di Stadion Barakat Martapura.

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Klub Sepakbola Tanjung Rema Old Stars (TROS) Kabupaten Banjar menggelar laga amal bertajuk fourfeo di Stadion Barakat Martapura.

Fourfeo ini diikuti empat tim yaitu Tanjung Rema Old Stars, Antalangu Old Star, Reborn FC dan All Star Martapura.

Ketua TROS, Aliansyah mengutarakan bahwa ajang ini sebagai hajatan untuk menggenang legenda TROS yang telah meninggal dunia, Syaulianoor.

"Tujuan laga dalam rangka empati belasungkawa buat almarhum dan keluarga juga menjalin silaturahmi kembali sesama pemain khususnya para legend Senior plus Junior dalam rangka mengembangkan peningkatan prestasi olahraga pascaPandemi Covid 19 berlalu," ucapnya, Jumat (22/7/2022).

Sedangkan panitia pelaksana fourfeo, Ahmad mengucapkan terima kasih atas semua yang telah berpartisipasi dalam laga amal ini.

"Semoga kedepannya bisa ditingkatkan lagi buat kepedulian sesama para pemain khusus Kab Banjar untuk Kalsel," pungkasnya.

Reborn FC sukses menjadi juara di ajang fourfeo ini setelah mengalahkan Antalangu Old Star di laga final.

Reborn FC memenangkan pertandingan melalui adu penalti dengan skor akhir 3-2.

( Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)