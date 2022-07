Bukti Hubungan Gading Marten dan Gisella Anastasia Berpotensi Balikan, Imbas Aksi Saling Balas Hati

BANJARMASINPOST.CO.ID - Masih sering didoakan balikan, potensi hubungan Gading Marten dan Gisella Anastasia kembali rujuk terlihat.

Hali ini dipicu oleh sikap kedua orangtua Gempita Nora Marten yang tak segan menunjukan kemesraan mereka di depan publik.

Memang sejak keduanya bercerai, Gading dan Gisel masih sering menjalin komunikasi dan menghabiskan waktu bersama.

Tak jarang pria berusia 40 tahun ini terlihat menyambangi kediaman Gisel untuk bertemu sang putri.

Termasuk saat perayaan hari penting, Gading dan Gisel masih sering muncul bersama.

Kondisi hubungan keduanya ini pun membuat mereka banyak diminta untuk kembali rujuk.

Seperti yang tampak kala Gading membagikan sekumpulan potret foto kedekatannya dengan Gempi di hari anak Sabtu (23/7/2022) lewat akun instagram pribadinya.

“You are my everything

Selamat hari anak nasional,” tulis Gading.

Unggahan berisi kedekatan putrinya dan mantan suami ini pun lantas membuat Gisel meninggalkan komentar berupa lima tanda hati.