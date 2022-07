LIVE Premier Sports 1! Link TV Online Juventus vs Guadalajara di Pramusim Liga Italia Jam 10.00 WIB

Juventus vs Guadalajara di Jadwal Pramusim Liga Italia via Live Streaming Premier Sports 1 dan Live Score

Saksikan Live Streaming Juventus vs Guadalajara di Jadwal Pramusim Liga Italia, Sabtu (23/7/2022) dan tayang via Live Streaming Premier Sports 1.

Siaran langsung Juventus vs Guadalajara dari di Stadion Allegiant, Las Vegas, Amerika Serikat bisa diakses via Live Streaming TV Online dan Live Score mulai pukul 10.00 WIB.

Link Live Streaming duel Juventus vs Guadalajara'> Juventus vs Guadalajara ini sudah banjarmasinpost.co.id sediakan di artikel ini.

Secara umum ajang Soccer Champions Tour 2022 diikuti oleh 5 klub ternama. Sebagai wakil Eropa, selain Juventus ada juga Real Madrid dan Barcelona. Sedangkan Guadalajara ditemani Club America merupakan tim asal Meksiko.

Laga uji coba kali ini menjadi momentum bagus bagi kedua kubu, terutama pihak Juventus yang tengah melakukan persiapan intens untuk menyambut bergulirnya kompetisi Liga Italia Serie A 2022/2023.

Di laga kali ini pelatih Massimiliano Allegri kemungkinan tak akan langsung mengandalkan para pemain utamanya secara penuh.

Sebagai laga uji coba perdana, Allegri bisa jadi akan fokus terlebih dulu untuk mengembalikan kondisi fisik para penggawa Juve.

Skuad Juventus dituntut mampu mempertahankan performa dan tingkat kebugaran mereka, demi mewujudkan target maksimal musim 2022/2023.

Kegagalan merengkuh gelar juara pada kompetisi musim 2021/2022 lalu menjadi cambuk bagi Juve agar tidak mengulangi hasil serupa.

Upaya kebangkitan Juventus diawali dengan merekrut sejumlah pemain berkualitas. Paul Pogba dan Angel Di Maria bergabung secara free transfer.