Isyarat Angelina Sondakh Segera Ikuti Jejak Reza Artamevia, Ibu Keanu Jajal Peruntungan Baru

BANJARMASINPOST.CO.ID - Resmi keluar dari penjara setelah 10 tahun mendekam, Angelina Sondakh tampaknya segera mencoba peruntungan baru.

Ibu Keanu Jabbar Massaid ini bahkan akan ikuti jejak Reza Artamevia mantan istri almarhum Adjie Massaid.

Memang setelah tak lagi berstatus sebagai seorang tahanan, Angelina Sondakh yang belum memiliki pekerjaan tetap mulai berusaha mengumpulkan pundi - pundi rupiah.

Mantan Putri Indonesia ini telah mencoba berbagai macam peruntungan mulai dari berbisnis hingga membuat kanal youtube pribadi.

Selain itu, dilansir melaui unggahan story yang dibagikan lewat akun instagram miliknya, Minggu (24/7/2022) Angelina Sondakh tampaknya akan membuat gebrakan baru.

Dalam beberapa video yang dibagikan, terlihat Angie sedang mempersiapkan sebuah lagu berjudul Merindukanmu.

Tak sendiri, Angie dibantu oleh salah satu rekannya yang bertugas membuat iringan musik.

“Tku You bro @david.siagian.10 for a very nice piano playing, i love this part,” papar Angie.

Sesuai dengan judulnya, terdengar lirik lagu yang dinyanyikan Angie tersebut bercerita perihal rasa rindunya pada sosok yang negitu disayangi.

“I love this part bro,” tambah Angie lagi.

