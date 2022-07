Lupakan Arya Saloka, Ini Sikap Fans pada Deva Mahenra dan Amanda Manopo Kala di Lokasi Ikatan Cinta

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kebersamaan Amanda Manopo dan Deva Mahenra di lokasi syuting terekam saat melayani foto para fans Sinetron Ikatan Cinta.

Sosok Deva Mahenra yang disebut sebagai sang pengganti Arya Saloka dalam sinetron Ikatan Cinta RCTI cukup mencuri perhatian.

Kekasih Mikha Tambayong tersebut bergabung dalam sinetron Ikatan Cinta untuk menjadi tandem Amanda Manopo.

Diketahui, sebelumnya Arya Saloka lah yang merupakan pasangan fiktif Amanda Manopo dalam sinetron unggulan itu.

Baru-baru ini, muncul rekaman kebersamaan Amanda Manopo dan Deva Mahenra saat di lokasi syuting.

Kedua artis peran tersebut sedang melayani tamu spesial yaitu para pembeli novel Ikatan Cinta ‘Titip Rindu di Langit Swiss’ yang beruntung diundang ke lokasi syuting sinetron Ikatan Cinta.

Ada 3 pembeli novel yang beruntung diundang ke Pondok Pelita bahkan diberikan kesempatan untuk bertemu para pemain sinetron Ikatan Cinta.

Hal tersebut diketahui dari unggahan instagram @officialklaklik pada Sabtu (23/7/2022).

Dilansir Banjarmasinpost.co.id pada Minggu (24/7/2022) dari instagram tersebut, terlihat kebersamaan Amanda dan Deva ketika melayani fansnya.

"Mau juga mampir ke Pondok Pelita sekaligus ketemu langsung sama Andin, Reyna, Sal, dan pemain #Ikatan Cinta lainnya? Begini caranya! Lakukan pembelian novel Ikatan Cinta di Shopee/Tokopedia! Shopee: bit.ly/ikatancintanovelPost foto novel Ikatan Cinta milikmu di Instagram menggunakan hashtag #NovellkatanCinta

Tag & mention @officialklaklik

Terakhir, tunggu pengumumannya setiap minggu!

Download KLAKLIK App di Google Play Store/App Store,

NOW!

#Klaklik #IChooseToExist, “ terang admin IG @officialklaklik melalui caption.

