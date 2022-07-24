Liga Spanyol

SKOR 1-0! Hasil Barcelona vs Real Madrid di Pramusim Liga Spanyol, El Clasico Live TV Online BarcaTV

Hasil El Clasico antara Barcelona vs Real Madrid di Pramusim Liga Spanyol, Skor 1-0 di Babak Pertama. Tayang via Live StReaming Barca TV & TV Online

Editor: Rendy Nicko
zoom-inlihat foto SKOR 1-0! Hasil Barcelona vs Real Madrid di Pramusim Liga Spanyol, El Clasico Live TV Online BarcaTV
Naomi Baker / GETTY IMAGES EROPA / Getty Images via AFP
Hasil El Clasico antara Barcelona vs Real Madrid di Pramusim Liga Spanyol, Skor 1-0 di Babak Pertama. Tayang via Live StReaming Barca TV & TV Online 

BANJARMSINPOST.CO.ID - Hasil El Clasico antara Barcelona vs Real Madrid'> Barcelona vs Real Madrid di Pramusim Liga Spanyol, Skor 1-0 di Babak Pertama lewat sepakan Raphinha.

Siaran langsung dan Link Live Streaming Barcelona vs Real Madrid'> Barcelona vs Real Madrid bisa diakses via Live Streaming ESPN, Live Streaming Barca TV dan Live Streaming TV Online.

Barcelona akhirnya unggul 1-0 atas rival abadi mereka, Real Madrid, pada babak akhir laga uji coba di Amerika Serikat.

El Clasico antara Real Madrid vs Barcelona dihelat di Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat, pada Minggu (24/7/2022) pagi WIB.

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Barcelona berhasil unggul berkat gol Raphinha pada menit ke-27. Raphinha mencetak gol indah lewat tendangan keras kaki kiri dari luar kotak penalti.

Winger asal Brasil itu mendapatkan kesempatan melepaskan tembakan setelah berhasil membaca dan memotong umpan bek Real Madrid, Eder Militao.

Adapun striker anyar Barcelona, Robert Lewandowski, langsung mendapatkan kesempatan debut sejak menit awal.

Lewandowski nyaris mencetak gol andai tendangan kaki kanannya pada menit ke-11 tidak ditepis kiper Real Madrid, Thibaut Courtois.

Sepanjang babak pertama, Barcelona asuhan Xavi Hernandez tampil mendominasi dan selalu  menerapkan pressing tinggi ketika kehilangan bola.

Di sisi lain, Real Madrid terlihat masih kesulitan mengembangkan permainan. Serangan Real Madrid terbilang monoton karena terlalu sering bertumpu kepada Vinicius Jr di sisi kiri.

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