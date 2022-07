Korban Kebakaran di Pasirputih Tala Numpang di Rumah Kerabat, Korban Dicetakan Dokumen Kependudukan

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Korban kebakaran di Desa Pasirputih, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanahlaut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), sementara waktu menumpang di rumah sanak kerabat. Pasalnya rumah mereka lumat terbakar.

"Sementara waktu para korban kebakaran tidurnya ya numpang di rumah saudaranya atau tetangga sekitar," sebut Camat Kintap M Alfan Rosidi Anwar kepada banjarmasinpost.co.id, Senin (25/7/2022).

Dikatakannya, bantuan pangan dan lainnya mulai mengalir kepada para korban seperti dari Pemkab Tala.4 Selain itu kalangan relawan di Kintap juga cepat tanggap memberikan bantuan serta penggalangan dana kemanusiaan.

Bantuan dari Pemkab Tala telah tiba di lokasi dan telah diterima oleh para korban kebakaran setempat, sekitar pukul 11.30 Wita.

Jenis barang yang disalurkan tak cuma berupa bahan pangan seperti beras, mie instan, gula, minyak goreng, telur, dan ikan kaleng.

Selain itu juga ada bantuan berupa perlengkapan dapur untuk memasak, perlengkapan tidur seperti kasur, perlengkapan mandi. Termasuk perlengkapan sekolah seperti tas lengkap dengan isinya.

Bahkan dokumen kependudukan yang turut terbakar juga telah diserahkan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tala bergerak cepat memproses pencetakannya seperti kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP), akta kelahiran, dan kartu identitas anak (KIA).

"Dokumen kependudukan baru para korban kebakaran langsung diserahkan kepada mereka bersamaan dengan penyaluran bantuan pangan dan nonpangan dari Pemkab Tala," papar Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tala H Sahrudin.

Turut serta ke lokasi pada kegiatan penyaluran bantuan tersebut Kepala Dinas Sosial Tala Eko Trianto, dan Kepala Dinas Dukcapil Tala Hj Noorhayati. Camat Kintap M Alfan Rosidi Anwar juga turun ke lokasi sejak pagi.

Tercatat lima unit rumah dans atu unit toko di Pasirputih yang lumat terbakar, Minggu sore kemarin pukul 17.13 Wita hingga 19.26 Wita. Rumah korban terletak di kawasan Jalan A Yani di lingkungan Rt 01 RW 01 dekat kantor desa setempat.

Korban Kebakaran Pasirputih

1. Nama : Mahdian 35 tahun (2 KK 6 jiwa)

Nama : Hatimah 75 tahun

Istri : Murni 35 tahun

Anak : Husin Kadri 22 tahun

Hasanul Basri 20 tahun

Novi Sholehah 12 tahun

Nor Hikmah 4 tahun

2. Nama : Hermansyah 47 tahun (1 KK 5 jiwa)

Istri : Patimah 33 tahun

Anak : Ahmad Yani 22 tahun

Nor Halimah 17 tahun

Ali Muhtar 8 tahun

3. Nama : Tahir 72 tahun (1 KK 3 jiwa)

Istri : Salasiah 61 tahun

Anak : Jali 28 tahun

4. Nama : Suriansyah 60 tahun (2 KK 7 jiwa)

Istri : Hatiyah 50 tahun

Anak : Hasanah 19 tahun

: Khumairah 10 tahun

Nama : Herman 31 tahun

Istri : Nurul Fitriyah 23 tahun

Anak : Ananda 3 tahun

5. Nama : Azhar 34 tahun (1 KK 4 jiwa)

Istri : Mahyunita 30 tahun

Anak : Marlina 12 tahun

: Alfianor 7 tahun

6. (No Name) tukang Gigi 50 tahun dan istri 45 tahun (1 KK 2 jiwa)

Sumber Data: BPBD Tanahlaut

(banjarmasinpost.co.id/idda royani)