Sinyal Syahrini Bakal Jadi Artis Lagi, Pamer Bareng Sorn Sajakul K-Pop Kala di Singapura

BANJARMASINPOST.CO.ID - Baru-baru ini penyanyi Syahrini bertemu dengan Chonnasorn Sajakul, lebih dikenal dengan Sorn Sajakul, penyanyi asal Thailand yang berbasis di Korea Selatan.

Syahrini bertemu dengan Sorn di Singapura saat sang artis menemani suaminya, Reino Barack.

Kebersamaan Syahrini dengan Sorn lantas banjir sorotan dari warganet khususnya fanbase Sorn di Indonesia.

Sebagai informasi, Sorn merupakan pemenang K-Pop Star Hunt Musim 1 pada tahun 2011.

Kemudian sebagai anggota grup vokal wanita asal Korea Selatan CLC dibawah naungan Cube Entertainment.

Senin (25/7/2022), dilansir Banjarmasinpost.co.id dari instagram pribadi Sorn, potret kebersamaannya dengan Syahrini dibagikan melalui akun instagram pribadi milik penyanyi K-Pop itu.

Sorn bahkan berencana akan bertemu kembali dengan Syahrini di Jakarta.

Agenda tersebut dibeberkan Sorn melalui instagramnya, @sssorn_chonnasorn pada Minggu (24/7/2022).

"See you soon in Jakarta (emoji not musik), " tulis Sorn melalui caption.

Dalam menyebutkan agendanya dengan penyanyi yang akrab disapa Incess itu, Sorn membubuhkan emoji not musik seakan menandakan bila mereka akan menggarap project bareng.

