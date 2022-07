Bank Kalsel Raih Penghargaan pada Ajang Indonesia Most Admired BUMD Awards 2022

Bank Kalsel meraih penghargaan The Best BUMD In Satisfactory Performance And Service Of The Year.

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Bank Kalsel kembali meraih penghargaan membanggakan. Kali ini dalam perhelatan bertajuk Indonesia Most Admired BUMD Awards 2022.

Bank Kalsel memperoleh penghargaan “The Best BUMD In Satisfactory Performance And Service Of The Year” pada Jumat (22/7/2022).

Kriteria penilaian penghargaan ini ditentukan berdasarkan Corporate Sustainability, Corporate Awareness, Corporate Image, Corporate Strength, Corporate Innovation, Media Engagement.

Selain itu adalah Kepuasan dan Loyalitas Nasabah dan Inovasi yang ditunjukkan oleh Bank Kalsel disepanjang tahun 2021.

Indonesia Most Admired BUMD Awards 2022 diselenggarakan oleh 7Sky Media dan Majalah IM Indonesia didukung oleh Center for Achievement Development.

Penghargaan ini merupakan apresiasi tertinggi yang diberikan kepada BUMD dan CEO BUMD yang memiliki prestasi/kinerja yang memuaskan.

Serta, berkontribusi tinggi dalam pembangunan daerah, berhasil bertahan serta tumbuh dan berkembang dimasa pandemi Covid-19 sehingga bisa memenangkan persaingan di era kompetisi bisnis yang sangat ketat.

Direktur Utama Bank Kalsel Hanawijaya, mengucapkan rasa syukurnya karena bisa kembali mendapatkan apresiasi atas kinerja perusahaan.

“Mewakili manajemen dan seluruh insan Bank Kalsel, mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya atas apresiasi yang diberikan oleh 7Sky Media kepada Bank Kalsel sebagai The Best BUMD in Satisfactory Performance and Service Of The Year. Semoga penghargaan ini menjadi stimulus perusahaan untuk menciptakan inovasi-inovasi baru, meningkatkan kinerja

perusahaan dan semakin memberikan sumbangsih pada perekonomian Indonesia khususnya Kalimantan Selatan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Hanawijaya menegaskan kembali posisi Bank Kalsel sebagai entitas bisnis daerah yang berkomitmen memberikan layanan terbaik sebagaimana taglinenya Setia Melayani, Melaju Bersama.

“Penghargaan ini membuktikan bahwa Bank Kalsel kembali mempertegas komitmen dan dedikasi Bank Kalsel untuk terus meningkatkan prestasi dan selalu memberikan yang terbaik bagi seluruh stakeholder dan shareholder, berkontribusi tinggi dalam pembangunan daerah, sehingga berdampak positif dalam mendukung percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional,” pungkas Hana. (AOL/*)