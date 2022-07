Raih 29 Medali Emas, Kontingen Kabupaten Banjar Raih Gelar Juara Umum Lemkari Open Yusfi Cup 4

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Kontigen Kabupaten Banjar sukses meraih gelar juara umum pada Kejuaraan Lemkari Open Yusfi Cup 4.

Tim Lemkari Kabupaten Banjar berhasil meraih 86 medali yang terdiri dari 29 emas, 31 perak dan 26 perunggu dalam ajang yang digelar di Aula Kantor Balai Pelatihan Kerja (BLK) Kalsel, Banjarbaru pada 22-24 Juli 2022.

Ketua Panitia sekaligus Pendiri Yusfi Cup, M Yusfiansyah mengucapkan selamat kepada Kontigen Kabupaten Banjar yang telah meraih prestasi juara umum pada even kejuaraan yusfi Cup 4 ini.

“Kami ucapkan selama kepada atlet karate Kabupaten Banjar. Semoga prestasi ini terus ditingkatkan sehingga melahirkan atlet karate yang berkompeten,” ucapnya, Selasa (26/7/2022).

Menurutnya setelah even kejuaraan Lemkari Open Yusfi Cup 4 ini sukses digelar dan kedepannya pihaknya berkeinginan mengadakan Yusfi Cup 5 tingkat Nasional.

“Insyaallah nanti akan kita gelar tingkat nasional. Karena kita lihat dari Yusfi Cup 1 sampai 4 semakin meriah dan perolehan medali semakin meningkat,” ujarnya.

Ia berharap pada even ini dapat dimanfaatkan para atlet guna asah kemampuan dan menambah jam terbangnya. “Sejauh ini even Lemkari open Yusfi Cup berhasil mencetak atlet berprestasi di Kalsel baik di tingkat nasional bahkan internasional, salah satunya di even karate Srilanka Kemaren atlet kita mendapat tiga emas dan satu perak,” ujarnya.

Selain itu kedepannya para atlet karateka Kalsel pada PON mendatang dapat menyumbangkan medali. “Semoga Lemkari open ini dapat bermanfaat bagi kemajuan karate Kalsel,” tuturnya.

Sementara itu, sebelumnya pada acara pembukaan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor diwakili Oleh Sekda Kalsel, Roy Rizali Anwar mengatakan kejuaraan dalam setiap cabang olahraga tentu sangatlah penting, sebab kejuaraan menjadi salah satu barometer para atlet sejauh mana teori dan praktek yang telah mereka dapatkan selama mereka latihan.

Untuk itu melalui even ini para atlet mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya, menambah pengalaman demi pengalaman, membentuk mental yang kuat, menambah jam terbang, dan meraih prestasi yang memang menjadi tujuan setiap para atlet ketika bertanding di kejuaraan.