Jadi Buruan Pengunjung, Ribuan Skutik Maxi Yamaha Ludes Terjual di Jakarta Fair Kemayoran 2022

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA – Event Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2022 telah resmi ditutup pada akhir pekan kemarin (17/7/2022).

PT Yamaha Indonesia Motor Mfg. yang turut meramaikan jalannya acara dengan menghadirkan berbagai produk terbaru dan unggulan di booth yang berlokasi di area outdoor Gedung Pusat Niaga, sukses mendapatkan respons positif serta antusiasme yang begitu tinggi dari para pengunjung yang datang.

Dari puluhan produk yang ditampilkan, kategori skutik premium dari keluarga Maxi Yamaha yang meliputi Xmax, All New Nmax 155 Connected series, All New Aerox 155 Connected series dan juga Lexi ternyata masih menjadi motor impian yang banyak diburu oleh para pengunjung selama lebih dari sebulan penyelenggaraan JFK 2022.

Hal tersebut dapat dilihat dari tingginya jumlah penjualan kumulatif untuk ke-4 model tersebut yang mencapai hingga ribuan unit.

PT Yamaha Indonesia Motor Mfg. menghadirkan berbagai produk terbaru dan unggulan d

i booth area outdoor Gedung Pusat Niaga Jakarta Fair Kemayoran 2022. (Yamaha Indonesia)

“Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia, khususnya para konsumen yang melakukan pembelian motor Yamaha di event JFK 2022 karena masih mempercayakan skutik Maxi Yamaha sebagai partner berkendara mereka. Pencapaian ini tentunya semakin mempertegas posisi skutik premium Maxi Yamaha sebagai motor impian yang diinginkan oleh banyak orang. Karena selain terbukti handal untuk menunjang beragam kebutuhan mobilitas, banyaknya pilihan model juga memberikan keleluasaan bagi konsumen dalam memilih motor yang sesuai dengan karakter dan gaya hidup mereka,” ungkap Antonius Widiantoro, Manager Public Relation, YRA & Community PT Yamaha Indonesia Motor Mfg.

Lantas apa yang menjadi daya tarik skutik Maxi Yamaha sehingga sangat diminati dan menjadi primadona di ajang JFK 2022, Gama Putra Monardo (31), seorang konsumen pembeli All New NMAX 155 Connected ABS di hari terakhir berlangsungnya event membeberkan, bahwa fitur yang melimpah menjadi alasan utama yang membuatnya kepincut untuk memiliki motor tersebut.

Pasalnya jika dibandingkan dengan skutik lain dikelasnya, secara fitur generasi terbaru NMAX sudah dibekali dengan fitur-fitur unggulan yang jauh lebih lengkap.

Tidak hanya itu, tampilan desain premium dan rancang bangun rangka motor yang mampu mengakomodir posisi berkendara ergonomi untuk kebutuhan mobilitas jarak dekat dan jauh, juga semakin memberi nilai tambah pada skutik Maxi Yamaha tersebut.

“Poin utama kenapa saya sangat kepingin membeli motor ini (All New NMAX 155 Connected ABS) karena memang fitur-fiturnya yang sangat lengkap dan canggih, seperti Y-Connect, sistem pengereman ABS dua channel dan juga adanya Traction Control System (TCS). Umumnya fitur-fitur seperti itu hanya bisa didapatkan di motor berkapasitas mesin besar dengan harga yang mahal, namun kerennya di All New NMAX ini sudah tersedia dengan harga yang value for monney. Selain itu, keunggulan ikonik berupa riding position yang nyaman serta rileks juga menjadi salah satu pertimbangan bagi saya, sehingga semakin mantab memilih motor ini,” terang Gama. (aol)