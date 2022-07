Kiprah Striker Man United di Luar Liga Inggris, Marcus Rashford Tidak Sangka Punya Bakat Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kiprah striker Manchester United (Man United), Marcus Rashford di luar ajang Liga Inggris 2022/2023. Jadi penulis buku dan komik.

Marcus Rashford akan tampil dalam komik anak-anak terkenal BEANO dengan bintang Manchester United itu juga sebagai editor tamu dalam komik itu.

Bintang muda Man United di Liga Inggris, Marcus Rashford akan membintangi dan sebagai editing tamu edisi khusus komik anak-anak terkenal Beano.

Striker Manchester United telah menulis dua bukunya sendiri, yang pertama bukunya terlaris.

Pahlawan timnas Inggris itu kini telah pindah ke bentuk seni lain, muncul bersama Dennis the Menace cs.

Dia sedang mengedit strip komik itu yang telah dirilis hari ini dan akan terlihat dalam petualangan bersama seluruh geng Beanotown.

Sampul depan menampilkan kartun berusia 24 tahun, dengan Dennis dan Minnie di kedua sisinya.

Bintang Man United di Liga Inggris ini akan membuat sejumlah penampilan bersama The Bash Street Kids.

Dia juga akan terlihat bersama Billy Whiz dan Bananaman, dan bahkan membuat leluconnya sendiri sebagai bagian dari Akademi Prank Harsha.

Editor tamu datang setelah rilis buku barunya, You Can Do It: How to Find Your Voice and Make a Difference .