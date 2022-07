Titik Terang Hubungan Desy Ratnasari dengan Nassar dan Sahrul, Ibu Nasywa Akhirnya Buat Pengakuan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Artis Desy Ratnasari mengaku masih jomblo walaupun belakangan ini dikabarkan dekat dengan sejumlah pria seperti King Nassar dan Sahrul Gunawan.

Pengakuan yang dibuat Desy Ratnasari sontak mencuri perhatian warganet terutama para penggemarnya di media sosial instagram.

Terkuak, ternyata kedekatan Desy Ratnasari dengan King Nassar dan Sahrul Gunawan tak sampai berlanjut ke hubungan serius.

Ibunda Nasywa Nathania Hamzah mengakui kini dirinya masih sendiri atau belum menemukan tambatan hati lagi setelah bercerai dari Sammy Hamzah.

Kini, hubungan ibunda Nasywa dengan King Nassar dan Sahrul Gunawan temui titik terang.

Hal tersebut diketahui dari cuitan yang disampaikan oleh Desy Ratnasari melalui instagram pribadinya, @desyratnasariterdepan beberapa hari lalu.

Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari instagram @desyratnasariterdepan, @desyratnasariterdepan, Rabu (27/7/2022) wanita 48 tahun itu mengunggah fotonya saat bertemu dengan temannya bernama Mutia Nur Estri.

Desy Ratnasari melepas rindu dengan Mutia Nur Estri, teman perempuannya yang sedang berkunjung ke Jakarta.

Kedatangannya disambut oleh Desy Ratnasari dengan sebuah pertemuan hangat.

"Jomblo Woman on Sunday afternoon. Thx for being with me Mbak @tetiyusuf.... Enjoy Jakarta, " terang Desy Ratnasari melalui caption.

