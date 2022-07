Bukan BCL dan Luna Maya, Ariel NOAH Mau Bertemu JW di Jepang, Ternyata Ini Sosoknya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Bukan Luna Maya atau Bunga Citra Lestari alias BCL, musisi Ariel NOAH ternyata janjian bertemu sosok lain di Jepang.

Sayangnya, Ariel NOAH hanya memberikan inisial JW pada sosok yang mau ditemuinya itu.

Hal ini diunggah Ariel NOAH melalui akun twitternya.

Ternyata, tweet Nazriel Irham alias Ariel NOAH trending di Twitter.

Bagaimana tidak, Ariel NOAH ungkap akan segera bertemu dengan sosok JW di Jepang.

Seusai Ariel NOAH membuat tweet di Twitter yang menjadi trending topik menemui seseorang di Jepang, sosok JW akhirnya pun terungkap.

Dilansir dari akun twitter pribadinya @R_besar mengunggah sebuah tweet atau cuitan dari Ariel NOAH yang mengaku akan segera temui sosok JW di Jepang hingga menjadi trending topik, Kamis (228/7/2022).

Dalam cuitan di twitternya tersebut, Ariel NOAH yang berencana akan pergi ke Jepang mengaku akan menemui seseorang namun hanya menuliskan inisial namanya.

"Hi JW, see you soon #jepang,"tulis Ariel NOAH.

Mengetahui hal tersebut, cuitan Ariel NOAH ini pun jadi trending.

