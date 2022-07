Curhat Syahrini Soal Ketetapan Allah Muncul, Mencuat Kala Kehamilan Incess Tak Juga Terjadi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Belum juga dikaruniai buah hati bersama Reino Barack, pernyanyi Syahrini kini curhat soal ketetapan Tuhan.

Rumah tangga Syahrini dan Reino Barack memang tak ada habisnya jadi sorotan.

Sudah lebih dari 3 tahun menikah, hingga kini Incess dan sang suami belum juga dianugerahi momongan.

Meski demikian, hal tersebut tak mengurangi kebahagian kedua kakak Aisyahrani tersebut dalam berumah tangga.

Keduanya senantiasa terlihat mesra dan romantis dalam berbagai kesempatan.

Di tengah upayanya dan Reino Barack mendapatkan buah hati, lewat unggahan di akun instagram miliknya, Kamis (28/7/2022) tiba - tiba saja Incess menyinggung soal ketetapan Allah.

Tampak dalam unggahan tersebut, Incess tengah berjalan-jalan di sebuah lorong dengan mengenakan setelan berwarna hijau putih sembari menenteng salah satu koleksi tas mahalnya.

“ALLAH’s choices for us are always more beautiful than out wishes.

(Pilihan - pilihan Allah selalu lebih indah dari harapan kita),” tulisnya.

Sejak satu tahun lalu, Reino Barack memang sempat menyinggung soal program kehamilan yang dijalani dengan Syahrini.