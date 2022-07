Akhirnya AC Milan Resmi Dapatkan Charles De Ketelaere, Kaka dari Belgia Ditebus 35 Juta Euro 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Akhirnya kesepakatan AC Milan dengan Charles De Ketelaere tercapai.

Pemain berjuluk Kaka dari Belgia itu ditebus Rossoneri dari Club Brugge sebesar 35 Juta Euro.

Pakar transfer Fabrizio Romano melabeli rumor transfer AC Milan dan Charles De Ketelaere dengan sebutan "here we go" sehingga biasanya 99 persen bakal resmi dalam waktu dekat.

Transfer Charles De Ketelaere dari Club Brugge ke AC Milan sudah dibungkus pihak I Rossoneri pada Sabtu (30/7/2022) dini hari WIB.

Hal ini lantaran Club Brugge akhirnya mau menerima proposal terakhir dari AC Milan buat mengamankan servis gelandang serang berusia 21 tahun.

Setelah berbagai nominal dalam proposal dilayangkan dalam negosiasi berlarut-larut, klub Liga Belgia ikhlas melepas pemain andalannya dengan harga total 35 juta euro.

Duit setara 531,4 miliar rupiah terbagi menjadi 32 juta euro dalam bentuk biaya transfer pokok dan 3 juta sisanya berupa sejumlah bonus tambahan (add-ons).

AC Milan juga menambahkan klausul Club Brugge akan mendapatkan komisi 15 persen dari biaya transfer jika di kemudian hari De Ketelaere dijual Rossoneri.

Jumlah tersebut sesuai dengan permintaan kubu Brugge yang mematok harga 35 juta euro buat CdK.

Sebelumnya, Milan kesulitan menemukan formula yang tepat karena keberatan memenuhi permintaan pihak Brugge.