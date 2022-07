Berkontribusi bagi Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat, Bank Kalsel Diganjar CSR Award 2022

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Bank Kalsel selaku perusahaan perseroan, berkomitmen untuk berusaha etis, legal, dan berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, lingkungan hidup serta peningkatan kualitas hidup masyarakat Kalimantan Selatan yang dilakukan melalui CSR Bank Kalsel.

Program CSR Bank Kalsel selalu direncanakan, diimplementasikan, dan dievaluasi secara cermat sehingga mampu mendukung peningkatan tanggung jawab baik dari sisi ekonomi maupun sosial.

Buah atas perwujudan komitmen tersebut, Bank Kalsel berhasil diganjar penghargaan The Best SDG’s Program Implementation - 2022 “Peace, Justice & Strong Institutions” pada gelaran Indonesia CSR Award V 2022 (ICSRA-V-2022).

Acara penganugerahan tersebut bertemakan “Recover Together - Stronger Together, Corporate Social Responsibility for the Nation and State of the Republic of Indonesia”.

Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Suriadi mewakili Direksi Bank Kalsel menerima

penghargaan CSR Award 2022. (Bank Kalsel)

Diselenggarakan secara luring di Bina Karna Auditorium - Bidakara Convention Centre Jakarta Selatan dan secara daring melalui zoom (28/7).

Turut hadir dalam acara tersebut Staf Ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Kepemudaan dan Pramuka, Pramu Risanto yang juga merupakan Penasehat Dewan Juri, Founder dan CEO - Economic Review, Hj. Irlisa Rachmadiana,S.Sn,MM, beserta tamu undangan dari kalangan BUMN/BUMD, Perusahaan Swasta dan lainnya.

ICSR Award-V-2022 diselenggarakan oleh Economic Review yang didukung oleh Indonesia Asia Institute, Indonesia Leaders Foundation, Perkumpulan Pemimpin Indonesia, Duta Global Indonesia dan Ideku Group dengan melibatkan 7 (tujuh) dewan juri yang berkompeten di bidangnya.

Dalam sambutannya, Hj. Irlisa Rachmadiana,S.Sn,MM menyampaikan bahwa pentingnya apresiasi terkait pelaksanaan CSR oleh ratusan perusahaan sebagai motivasi agar CSR dapat dilakukan dengan semakin bergairah dan tentunya dengan inovasi yang bermanfaat untuk masyarakat.

Keteladanan perusahaan-perusahaan tersebut dalam melaksanakan CSR dapat menjadi inspirasi bagi perusahaan lain untuk terus berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat secara luas sehingga bermanfaat dalam jangka panjang bagi penerima dan berkontribusi bagi pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia.

Foto bersama peraih CSR Award 2022. (Bank Kalsel)

Bekerjasama dengan para dewan juri yang sangat berkompeten di bidangnya masing-masing.