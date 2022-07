LINK Nonton TV Online MUTV Man United vs Atletico diAjang Pramusim 2022/2023 Pukul 18.45 WIB

Live Streaming Man United vs Atletico di ajang pramusim Liga Inggris 2022/2023 melalui Live Streaming MUTV.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Man United vs Atletico di ajang pramusim Liga Inggris 2022/2023 melalui Live Streaming MUTV.

Duel Manchester United vs Atletico Madrid ini adalah Sabtu (30/7/2022) via mulai pukul 18.45 WIB dan bisa dipantau via Live Score.

Link Live Streaming Manchester United vs Atletico Madrid ada di akhir artikel.

Ajang Pramusim jelang liga Inggris dan Liga Spanyo antara Manchester United vs Atletico Madrid digelar di Stadion Ullevaal, Norwegia.

Atletico Madrid telah memiliki modal berharga untuk menghadapi MU.

Kemenangan 4-0 atas Numancia dapat memotivasi Los Rojiblancos kembali menorehkan hasil positif.

Pada laga tersebut, gol Atletico dicetak Thomas Lemar, Angel Correa, Geoffrey Kondogbia, dan Matheus Cunha.

Setelah mendatangkan Tyrell Malacia, Manchester United secara resmi memperkenalkan Christian Eriksen dan Lisandro Martinez sebagai pemain baru.

Dengan demikian, total sudah ada tiga rekrutan dari Erik ten Hag selama menjabat pelatih The Red Devils.

Eriksen menjadi pemain yang berstatus bebas transfer. Gelandang serang asal Denmark ini memutuskan hijrah ke MU setelah kontraknya di Brentford berakhir.