Pertanda Desy Ratnasari Makin Sulit Didekati Pedangdut Nassar, Ibu Nasywa Dapat Pencapaian Baru

BANJARMASINPOST.CO.ID - Selain perbedaan usia, Desy Ratnasari kembali isyaratkan bahwa dirinya bakal makin sulit didekati oleh Pedangdut Nassar.

Hubungan antara Desy Ratnasari dengan King Nassar yang ramai dijodohkan oleh netizen tampaknya akan kembali menemui rintangan baru.

Setelah sebelumnya ragu dengan perbedaan usia serta latar belakang yang dimilikinya dengan sang pedangdut, kini Desy Ratnasari kembali pamerkan pencapaian barunya.

Ya, setelah sukses menjadi seorang anggota DPR RI, Desy Ratnasari juga mengabarkan bahwa sebentar lagi dirinya akan meraih gelar sebagai seorang Doktor.

Pencapaian baru yang diraih oleh Ibu Nasywa Nathania Hamzah ini pun secara tak langsung semakin membuat jarak antara ia dan Nassar kian semakin jauh.

Pasalnya wanita berusia 48 tahun ini sempat merasa ragu perihal kelangsungan hubungannya bersama Nassar kelak lantaran jauhnya perbedaan latar belakang yang mereka miliki.

Keberhasilannya yang sebentar lagi akan meraih gelar doktor tersebut pertama kali disampaikan Desy Ratnasari lewat unggahan di akun instagram miliknya, Minggu (31/7/2022).

Dalam unggahannya pelantun Tenda Biru itu membagikan momen kala ia kembali bertemu dengan sahabatnya untuk menyelesaikan program disertasi.

“Meet up with my campus bestie @kartikavitasari warming up ‘again’ for my dissertation wish me luck,” ungkap Desy.

Semenetra disertasi sendiri dikenal sebagai karya tulis ilmiah mahasiswa yang hendak menyelesaikan program doktoral atau S3.