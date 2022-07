Tak Live SCTV! Jadwal & Prediksi Liverpool vs Strasbourg di Pramusim Liga Inggris Malam Ini

Jadwal Liverpool vs Strasbourg di Pramusim Liga Inggris Malam Ini via Live Streaming TV Online bukan Siaran Langsung SCTV & Live Streaming SCTV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Liverpool vs Strasbourg'>Live Streaming Liverpool vs Strasbourg di ajang pramusim Liga Inggris 2022/2023, Senin 1 Agustus 2022 via Live Streaming TV Online bukan Live Streaming SCTV.

Meski tak Siaran Langsung SCTV, duel Liverpool vs Strasbourg'> Liverpool vs Strasbourg ini mulai pukul 01.30 WIB dan bisa dipantau via Live Streaming Vidio. Darwin Nunez main.

Banjarmasinpost.co.id sudah menyediakan Link Live Streaming TV Online untuk menikmati pertandingan Liverpool vs Strasbourg'> Liverpool vs Strasbourg di akhir artikel.

Pertandingan pramusim antara Liverpool vs Strasbourg digelar di Stadion Anfield.

Liverpool yang baru saja meraih gelar Community Shield 2022 setelah mengalahkan Manchester City lebih diunggulkan untuk menang.

Terlebih, The Reds bakal tampil di kandang sendiri di laga kontra Strasbourg kali ini.

Di sisi lain Strasbourg meraih hasil kurang meayakinkan di pramusim 2022.

Tim Ligue 1 tersebut tidak pernah menang dalam 3 laga termutakhir, termasuk kalah 1-2 dari Cagilari di laga pemungkas.

Dikutip dari situs web resmi klub, pelatih Liverpool Jurgen Klopp, mengaku senang dengan performa anak asuhnya di pramusim 2022.

Terlebih para pemain cadangan mampu menunjukkan permainan yang ciamik saat dipercaya untuk bermain.