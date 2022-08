Perlakuan Reino Barack Kala Syahrini Ulang Tahun, Pak RB Tulis Pesan Ini untuk Incess

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi Syahrini berulang tahun ke-40 pada hari ini, Senin (1/8/2022).

Wanita kelahiran 1 Agustus 1982 tersebut merayakan ulang tahunnya pada hari ini bersama sang suami, Reino Barack.

Bukan di Indonesia, artis yang akrab disapa Incess tersebut justru merayakannya di Singapura.

Perlakuan khusus Reino Barack untuk Syahrini yang sedang berulang tahun, ia menggelar pesta bertabur bunga mawar merah.

Hal tersebut diketahui dari unggahan Reino Barack melalui akun instagram pribadinya, @reinobarack.

Reino Barack mengunggah fotonya sedang mencium kening Syahrini sembari menyerahkan bunga mawar merah.

Teriring ucapan dari Reino Barack untuk Syahrini tertulis dalam caption yang dituangkan melalui caption itu.

“Happy birthday to the love of my life. May this be another year blessed with much love, joy, and good health. Thank you for being who you are, love you, “ tulis Reino Barack melalui caption, dilansir Banjarmasinpost.co.id dari instagram @princessyahrini, Senin (1/8/2022).

Perlakuan manis Reino Barack mendapatkan respons dari sang istri.

Incess kemudian mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Reino Barack.