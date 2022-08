Pengakuan Celine Evangelista Tentang Marshel, Janda Stefan Sentil Hubungan Sebagai Suami Istri

BANJARMASINPOST.CO.ID - Artis Celine Evangelista membuat pengakuan lagi terkait komika Marshel Widianto.

Meski tak menerima lamaran Marshel Widianto, janda Stefan William tetap tak mau berpisah dengan sang komika.

Celine Evangelista mengungkapkan bahwa ia tidak ingin berpisah dari Marshel Widianto.

Hal itu terungkap dalam kanal YouTube Cumicumi dalam program ALVIN in LOVE, belum alama ini.

Melalui kanal YouTube itu, Celine Evangelista hadir sebagai bintang tamu.

Hadir sebagai bintang tamu, Celine Evangelista akan memberikan klarifikasinya khususnya soal hubungannya dengan Marshel Widianto.

"Jadi gini apapun yang terjadi mungkin gini orang mungkin salah menduga katanya hubungan hubungan, hubungan apa kan hubungan itu luas. Nggak selamanya hubungan itu pacaran, nggak selamanya hubungan itu suami istri, hubungan itu kan bisa jadi apa aja, memang ada hubungan dengan Marshel," ungkap Celine Evangelista dikutip dari kanal YouTube Cumicumi dalam program ALVIN in LOVE, Jumat (29/7/2022).

Mendengar pernyataan Celine Evangelista, Alvin melempar pertanyaan.

"In this stance kalian ada hubungan apa?" tanya Alvin.

"In this time kita saling nyaman aja sih, kita jalanin apa adanya. Tapi apapun yang terjadi antara aku dan Marshel, kenyamana yang kita rasain berdua dan rasa sayang yang kita rasain berdua itu it is real," tutur Celine Evangelista.

