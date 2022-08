Tiga Talenta dari Banjarmasin di Bawah ASDQ Management Merilis Lagu

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Tiga musisi talenta lokal, di bawah naungan ASDQ Management turut meramaikan dunia hiburan di Tanah Air.

Tiga talenta dari ASDQ Management yakni Annisa Cahayani, Band Three Days dan juga The Replay meluncurkan lagu.

Anisa Cahayani merilis lagu berjudul Terlalu Baik.

Sementara Three Days mengusung single berjudul Terjebak Ruang, As Your Mind dan Radap.

Sedangkan The Replay merilis lagu berjudul Nadiku, Cinta Dari Hati (Feat Annissa Cha), Cinta Palsu, Teman Biasa dan Putus Lanjut.

Manager ASDQ Management l, Irfan Thalib mengungkapkan, pihaknya menyiapkan berbagai strategi untuk bisa memperkenalkan tiga talenta tersebut, agar bisa bersaing bahkan menembus industri musik nasional.

"Kita akan selau menyiapkan konten bagi mereka, untuk dapat memaksimalkan promosi melalui berbagai media sosial," katanya di sela jumpa pers, di Wetland Square Banjarmasin, Senin (1/8/2022) malam.

Bahkan pihaknya juga menyiapkan tur yang menyasar kabupaten/kota dan provinsi tetangga.

"Selain ke berbagai radio, untuk mencapai target nasional dalam waktu dekat, mungkin kita akan tur Kalimantan dulu," tambah Irfan.

Apalagi menurutnya, tiga talenta lokal terbaik di Kota Banjarmasin ini selain memiliki ciri khas masing-masing, juga banyak mencatatkan nama di kancah nasional.

"Three Days memang sudah lama, mereka sudah sering juara di event nasional. Sementara Icha (Anisa Cahayani) juga pernah masuk 10 besar gelaran Rising Star Indonesia, jadi kami yakin mereka bisa go nasional," jelas Irfan.

Icha pun merasa senang dapat bergabung dengan manajemen ini, yang diharapkannya dapat mengembangkan bakat dan makin berkarya di dunia hiburan.

"Alhamdulillah setelah bergabung di sini dapat merilis single, sebelumnya kan hanya cover, semoga ini menjadi awal untuk lebih maju," pungkasnya.

( Banjarmasinpost.co.id/Frans Rumbon)