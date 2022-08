 Harga Cabai Merah Pasar Sentra Antasari  Banjarmasin Melambung, Pedagang Sebut Dipicu Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Cabai Merah di Pasar Sentra Antasari Kota Banjarmasin pada awal Agustus ini mengalami kenaikan harga, Rabu (03/08/2022) pantauan pukul 14.20 wita.

Fatimah pedagang cabai merah di pasar Sentra Antasari, Banjarmasin, Kenaikan harga berbagai jenis cabai merah sudah mulai terjadi sejak tiga hari belakangan, naik turunya harga cabai setiap hari terus terjadi.

"Harganya cabai ini tidak menentu, nanti bisa sehari naik bisa sehari turun," katanya.

Harga cabai merah rawit lokal atau biasa dikenal cabai rawit Banjar beberapa waktu yang lalu normalnya di kisaran harga Rp 85 ribu per kg sampai Rp 90 ribu per kilogram, namun saat ini harganya melambung Rp 120 ribu per kilogram.

Baca juga: Jelang Idul Adha 2022, Harga Cabai Merah dan Cabai Rawit Hiyung Tembus 100 Ribu Perkilogram

Baca juga: Stok Cabai Merah Kering di Kalimantan Selatan Turun Drastis Hingga 80 Persen

Jika sebelumnya cabai keriting, yang semula kisaran harga Rp 30 ribu sampai Rp 45 ribu per kilogram, terjadi kenaikan menjadi Rp 60 ribu per kilogram.

Sedangkan cabai tiung saat ini mengalami penurunan harga, yang awalnya seharga Rp 90 ribu per kilogram, kini turun Rp 40 ribu, sehingga menjadi Rp 50 ribu per kilogramnya.

Dikatakan Fatimah, harga cabai memang naik dikarenakan pasokan dari luar jawa maupun dari lokal sudah lebih mahal.

"Harga cabai dari pulau Jawa dan juga lokal sudah naik," ucap Fatimah.

Naman dia mengaku, untuk penjualanya di masyarakat saat ini mengalami penurunan.

"Biasa orang bisa sampai beli sepikul, sekarang beli sekira 20 kg sampai 30 kg saja," tandasnya.

Pedagang cabai lainnya di Kota Banjarmasin, Siti mengatakan, harga cabai kisaran Rp 50 ribu sampai Rp 120 ribu per kilogram. "Harga cabai masih mahal," ucapnya.

Baca juga: Ikan Nila Hingga Cabai Merah Jadi Komoditas Penyumbang Inflasi di Kalsel

Pantauan lain, Maimunah seorang pedagang ayam geprek di warung makan Dapoer Ema di Jalan Sungai Andai, Banjarmasin, menjelaskan, agar pelanggan tetap membeli harga tetap di pertahankan.

"Tambahan harga cabai sih tidak ada, tetapi untuk pemberian lombok dikurangi dari pada sebelumnya, harga cabai sering naik turun, sehingga dengan begitulah agar keuntungan tetap ada walaupun sedikit," terangnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Mia Maulidya)