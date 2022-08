Lounching New ADV 160 di Lapangan Murjani Banjarbaru, Begini Kemeriahan Digeber Honda

Hadiah merchandise diberikan sebagai apresiasi 3 pembeli pertama motor honda new ADV 160.

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Honda ADV 160 resmi diluncurkan. Dalam peluncurannya yang diselenggarakan di Lapangan Murjani Banjarbaru ini banyak menuai perhatian oleh ratusan pengunjung lewat kapasitas mesin dan fitur-fitue menarik yang ditawarkan.

Berkaca dari antusiasme masyarakat yang luar biasa sejak launching nasional tanggal nasional 1 Juli 2022 lalu, Main Dealer Honda Trio Motor menyediakan area Test Riding lengkap dengan booth Honda, display unit serta kegiatan lainnya yang turut memeriahkan launching kali ini.

Berbagai aktivitas seru seperti Music festival, Games berhadiah, service murah, Influencer talk tentunya turut memanjakan pengunjung alun-alun Kota Banjarbaru serta para konsumen loyal motor Honda.

Selain itu kegiatan turut disempurnakan dengan dirayakannya ulang tahun salah satu Komunitas Motor Honda.

Dalam setiap pembelian Honda New ADV 160 on the spot, pengunjung juga berkesempatan mendapatkan hadiah berupa emas batangan.

"Harapan kami lewat beredarnya New Honda ADV 160 dapat memberikan kepuasan bagi para big scooter enthusiast dan pencinta dunia eksplorasi. Lewat penampilan yang berkelas kami optimis New Honda ADV dapat menjadi salah satu produk kebanggan yang digemari," ucap General Manager Marketing PT. Trio Motor, H. Afrizal Rachman, Rabu (3/8/2022).

New Honda ADV160 mempunyai desain urban explorer yang kokoh dengan tampilan yang lebih tangguh dan ruang bagasi yang lebih besar (30 liter). Dilengkapi dengan Two step adjustabe windshield membuat aerodinamika membaik.

Tinggi jok menjadi 780 mm (berkurang 15 mm dari versi yang lama), dipadukan dengan ground clearance New Honda ADV160 yang cukup tinggi yaitu 165 mm. Membuat motor ini semakin nyaman saat dikendarai.

Ciri khas bagian belakangnya pun tidak hilang, twin subtank rear suspension tetap disematkan untuk memberikan kenyamanan dan kestabilan optimal pada saat menikung, jalan bergelombang dan berboncengan.

Pada sisi keamanan, New Honda ADV160 telah ditunjang Honda Smart Key dan alarm system.